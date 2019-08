30 de agosto de 2019

Andalucía y Murcia solicitarán una reunión conjunta a Transición Ecológica para preservar el trasvase Tajo-Segura

ALMERÍA, 30 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Junta de Andalucía y el Gobierno de la Región de Murcia han acordado este viernes solicitar una reunión conjunta al Ministerio para la Transición Ecológica para pedir que la Comisión de Explotación del Trasvase Tajo-Segura "siga como está" y mantenga su carácter "técnico" dado que es "lo más ecuánime", puesto que, según han valorado, la inclusión en dicho órgano de los municipios ribereños "que nada tienen que ver con el trasvase" sería "desafortunado".

Así lo han manifestado la consejera de Agricultura, Pesca, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Andalucía, Carmen Crespo, y el consejero de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente de la Región de Murcia, Antonio Luengo, en una comparecencia conjunta ante los medios tras mantener una reunión en la provincia de Almería para abordar este asunto.

Crespo se ha mostrado partidaria de que las comunidades afectadas por el trasvase, entre las que han incluido la Comunidad Valenciana, mantengan una reunión conjunta con el Ministerio tras la cita prevista el próximo jueves entre los representantes del Gobierno central y murciano, en la que esperan que el departamento que dirige Teresa Ribera "explique las pretensiones que tienen con el Tajo-Segura", ya que se trata de una "cuestión de vital importancia".

La consejera ha insistido en que la normativa vigente deja establecido "dónde, cuándo y cómo se trasvasa", con lo que "poner en cuestión esto es poner en cuestión el abastecimiento de los municipios y los regadíos de la vega de Murcia, Almería y Alicante"; un aspecto con el que el consejero murciano se ha mostrado de acuerdo. "Cada vez que el Gobierno habla de trasvases genera incertidumbre a todo el sudeste español", ha observado.

Luengo ha incidido en abrir el diálogo con las comunidades autónomas y evitar así la "confrontación" entre ellas, al tiempo que ha asegurado que los territorios que reciben agua del trasvase son a su vez "aliados" de Castilla-La Mancha y de los vecinos de la ribera alta del Tajo, que "no tienen infraestructuras" para el uso de las aguas del río.

"No vemos bien que se intente engañar a esos vecinos diciéndoles que acabando con el trasvase se les garantizaría a ellos el suministro de agua, cosa no es así", ha recalcado antes de mostrar mano tendida por parte de Andalucía y Murcia a estos territorios para la consecución de las dotaciones necesarias que, según ha dicho, "los regantes han ido pagando durante 40 años con la parte de la tarifa del trasvase destinada a infraestructuras" y de la que Castilla-La Mancha no se habría beneficiado, según ha dicho.

Con ello, Crespo ha manifestado que "la Junta de Andalucía y la Región de Murcia no vamos a permitir que se juegue con los intereses de los ciudadanos y de los agricultores", y ha insistido en que el trasvase en los términos actuales da abastecimiento a 150.000 almerienses, siete comunidades de regantes y a 23.000 hectáreas de cultivo, siendo Almería un territorio con un fuerte "estrés hídrico". A tenor de este aspecto, ha apuntado que la Junta ha comenzado a trabajar en planes de sequía y en proyectos para pozos de emergencia.

MINIMIZAR LA CONTAMINACIÓN Y ARMONIZAR PRECIOS

El responsable de Agua del Gobierno regional de Murcia también ha instado medidas para "minimizar la contaminación del Tajo Medio", para lo que ha ofrecido al Gobierno central la experiencia acumulada en la Región donde "depuramos el 98 por ciento y reutilizamos el 99 por ciento de las aguas que se depuran", según ha indicado.

"Los españoles nos piden que aportemos soluciones, no que entremos en la confrontación política en un tema de tal vital importancia", ha insistido antes de reclamar también una "armonización" en el precio del agua para evitar disparidades entre territorios, para lo que ha equiparado este recurso a "otras materias primas" como "la energía o los hidrocarburos, que no se paga según el sitio en el que se genere".

Sobre este asunto, la titular del ramo en Andalucía y el consejero han coincidido en la rebaja del precio del agua desalada debe ser común para todos los territorios bajo la aplicación del decreto de sequía, que será uno de los puntos a tratar en la reunión de la próxima semana. Al tiempo, Crespo ha insistido en el ofrecimiento al Gobierno central para confeccionar un nuevo proyecto de desaladora en la zona del Almanzora.