27 de septiembre de 2019

El Ayuntamiento de El Ejido (Almería) mantendrá finalmente la protección a 38 mujeres mediante el sistema Viogén

EL EJIDO (ALMERÍA), 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de El Ejido (Almería) ha anunciado este viernes que va a mantener el acuerdo de colaboración con el Ministerio del Interior para el funcionamiento del Sistema de Seguimiento Integral de los casos de violencia de género (Viogén), de forma que será la plantilla de la Policía Local la que continúe con el seguimiento de protección de 38 mujeres víctimas a nivel de riesgo medio en el municipio.

Así lo ha trasladado el Consistorio en un comunicado tras la celebración de la comisión técnica de seguimiento del sistema Viogén, en la que se ha analizado la situación en la que se encuentra la Policía Local a fin de "poder garantizar un servicio de seguimiento de calidad y seguridad en esta labor tan sensible y necesaria objeto del citado acuerdo".

El equipo de gobierno (PP-Vox) ejidense ha insistido en la "plantilla mermada de efectivos" que presenta la Policía Local, pese a lo que continuará con la prestación de este servicio, al que desde su inicio hace cinco años ha dedicado dos efectivos a través de una unidad específica. No obstante, ha destacado que para su cometido estará "en estrecha colaboración y coordinación con la Guardia Civil y la Policía Nacional".

La decisión municipal llega después de que el alcalde de El Ejido, Francisco Góngora (PP) sopesara una "suspensión temporal" de un año del acuerdo, lo que achacó a la situación de conflicto que mantiene desde hace meses con la Policía Local. Posteriormente, abogó por solicitar colaboración parte de Guardia Civil y Policía Nacional para hacer un seguimiento de los casos encomendados al cuerpo municipal.

El primer edil popular, quien rechazó que la iniciativa de abandonar Viogén tuviera que ver con "ningún tipo de imposición" por parte de Vox --a cargo de Servicios Sociales, Personal y Régimen Interior, entre otras carteras--, insistió en el 12 por ciento de bajas por prejubilación y en las bajas por enfermedad, de hasta "un 60 por ciento" que ha habido en la policía municipal como elemento clave para adoptar su decisión, la cual ante el "revuelo mediático" generado quedó en suspenso.

Ante dichas consideraciones, la Unión de Policía Local de El Ejido (UPLE) ha afeado que el regidor tratara de "cargar sobre la plantilla policial la responsabilidad de haber adoptado" la decisión de separarse del sistema Viogén "con insinuaciones vergonzosas" y "excusas".

"Es cierto que en lo que llevamos de año se han jubilado varios compañeros y que otros se encuentran de baja médica, pero eso mismo ocurre en cualquier otro colectivo profesional, entre otros trabajadores del propio ayuntamiento o en otras plantillas policiales, a las que no se han incorporado policías de nuevo ingreso y han ido envejeciendo los que ya están, y no por ello en otros municipios se han planteado abandonar el Sistema Viogén", han recalcado desde la organización policial.

Más allá de valorar una decisión política, desde la entidad han pedido a Góngora que no "señale" a los miembros de la Policía Local si es que "no quiere asumir la responsabilidad de sus decisiones, si se pone de perfil en asuntos de su competencia" o "si no ha sido capaz de procurar una adecuada prestación de los servicios policiales"

"Que le eche la culpa al jefe de la Policía Local, a sus socios de Vox, a su anterior concejal de Personal, a los técnicos del Ayuntamiento que bombardean cualquier acuerdo, al mismísimo Donald Trump o al toro que mató a Manolete, pero que no nos señale a nosotros", han apostillado.