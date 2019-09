Comisión técnica para evaluar la continuidad del Ayuntamiento de El Ejido en el sistema Viogén

EL EJIDO (ALMERÍA), 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de El Ejido (Almería) acoge este viernes una comisión técnica del Sistema de Seguimiento Integral en los casos de Violencia de Género (VioGén) para evaluar su continuación después de que el equipo de gobierno (PP-Vox) sopesara una "suspensión temporal" de un año del acuerdo, lo que su alcalde, Francisco Góngora (PP), achacó a la situación de conflicto que mantiene desde hace meses con la Policía Local a pesar de que la unidad de violencia de género y menores (Uvigem) no ha variado desde su constitución hace cinco años.

El propio alcalde, en una comparecencia ante los medios, avanzó que el objetivo de la comisión es analizar "hasta dónde podemos llegar con el número de efectivos que tenemos" y ver "hasta dónde nos van a tener que prestar colaboración" otros cuerpos, ya que cree necesaria la colaboración de la Guardia Civil y la Policía Nacional para garantizar el servicio que actualmente se presta a 36 víctimas de nivel bajo de alerta del total de 238 vecinas vinculadas al programa en la localidad.

El primer edil popular, quien rechazó que la iniciativa de abandonar Viogén tuviera que ver con "ningún tipo de imposición" por parte de Vox --a cargo de Servicios Sociales, Personal y Régimen Interior, entre otras carteras--, insistió en el 12 por ciento de bajas por prejubilación y en las bajas por enfermedad, de hasta "un 60 por ciento" que ha habido en la policía municipal como elemento clave para adoptar su decisión, la cual ante el "revuelo mediático" generado quedó en suspenso.

Ante dichas consideraciones, la Unión de Policía Local de El Ejido (UPLE) ha afeado que el regidor tratara de "cargar sobre la plantilla policial la responsabilidad de haber adoptado" la decisión de separarse del sistema Viogén "con insinuaciones vergonzosas" y "excusas".

"Es cierto que en lo que llevamos de año se han jubilado varios compañeros y que otros se encuentran de baja médica, pero eso mismo ocurre en cualquier otro colectivo profesional, entre otros trabajadores del propio ayuntamiento o en otras plantillas policiales, a las que no se han incorporado policías de nuevo ingreso y han ido envejeciendo los que ya están, y no por ello en otros municipios se han planteado abandonar el Sistema Viogén", han recalcado desde la organización policial.

QUE NO "SEÑALE" A LA POLICÍA

Más allá de valorar una decisión política, desde la entidad han pedido a Góngora que no "señale" a los miembros de la Policía Local si es que "no quiere asumir la responsabilidad de sus decisiones, si se pone de perfil en asuntos de su competencia" o "si no ha sido capaz de procurar una adecuada prestación de los servicios policiales"

"Que le eche la culpa al jefe de la Policía Local, a sus socios de Vox, a su anterior concejal de Personal, a los técnicos del Ayuntamiento que bombardean cualquier acuerdo, al mismísimo Donald Trump o al toro que mató a Manolete, pero que no nos señale a nosotros", han apostillado.

La UPLE ha criticado así la "demagogia" de Góngora al "insinuar que una negociación colectiva afecte al número de efectivos disponibles" y que "no pueden garantizar la atención de las víctimas". "Al parecer la merma en policías locales no le impide celebrar procesiones, actos lúdicos y deportivos, para los que hay que garantizar la seguridad de los asistentes y participantes, y en los que al alcalde le gusta lucirse con amplios reportajes fotográficos", han añadido.

Así, han insistido en que llevan "años" advirtiendo al primer edil del PP de la carga de trabajo que soportan por la "obsesión de lucimiento del equipo de gobierno" a pesar de tener "una plantilla cada vez más exigua y más envejecida". Para la UPLE, ni el alcalde ni la jefa de personal han sabido "gestionar los porcentajes que la Ley permitía para incrementar las plazas de policía local".

La organización, que asegura llevar meses "aportando propuestas de solución" al conflicto, ha incidido en que para solventar el problema derivado de la carencia de efectivos "supone un incremento en el gasto". "Está claro que el alcalde prefiere incrementar el gasto en más concejales y más personal directivo de confianza en lugar de garantizar una mejor prestación de los servicios policiales", han recalcado.

"GRAN COORDINACIÓN" ENTRE CUERPOS

De otro lado, y previa a la reunión de este viernes, el alcalde de El Ejido ha mantenido una reunión de trabajo con el Comisario Principal Jefe Provincial de la Policía Nacional en Almería, Rafael Madrona y el Jefe de la Policía Local de El Ejido, Francisco Manzanares, en el que se han abordado "diferentes cuestiones relacionadas con la seguridad en el municipio".

En un comunicado, el alcalde ha destacado la "gran coordinación existente entre Policía Nacional y Policía Local", con las que han analizado todas las actuaciones que se realizan de manera conjunta entre los efectivos de todos los cuerpos "por preservar y mejorar la seguridad en todo el municipio y que se refleje en las estadísticas".