19 de octubre de 2019

Diputación de Almería advierte de que el PSOE quiere "privatizar" el Fical

ALMERÍA, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado de Cultura y Cine de la Diputación de Almería, Manuel Guzmán, ha lamentado este sábado la "preocupación del PSOE por privatizar" el Festival Internacional de Cine de Almería (Fical).

En un comunicado, el diputado ha asegurado que ha sido el equipo de gobierno del PP el que ha logrado que 'Almería en Corto' se convirtiera en un Festival de Cine "en el más amplio sentido de la palabra y desde lo público". "Nosotros no vamos a dar un paso atrás en esta gran transformación que ha experimentado Fical. Logramos acabar con un festival de cortometrajes que estaba privatizado, poco rentable y que se hacía de espaldas a los profesionales almerienses. Hoy es un festival hecho desde lo público y que se ha convertido en la gran tarjeta de presentación de Almería como tierra de cine y en la antesala de los Premios Goya", ha detallado.

Del mismo modo, ha criticado el "profundo desconocimiento" de la diputada provincial del PSOE Anabel Mateos del funcionamiento del Festival, al afirmar que ella "lleva cuatro años en Diputación y todavía no se ha dado cuenta de los grandes pasos que se han dado para sumar la participación del sector almeriense en Fical".

Según relata, esta semana ha empezado el ciclo 'Almería, Tierra de Cortometrajes' que está llevando a la gran pantalla a 19 cortometrajes almerienses que no fueron seleccionados; en la última legislatura se ha puesto en marcha una Gran Gala del Audiovisual Almeriense; y se ha potenciado la formación de los almerienses con actividades como 'Como hice mi primer largo' y clases magistrales. "No sé qué se ha dedicado a hacer en los últimos cuatro años la diputada socialista", ha añadido, al tiempo que ha recordado que "las mesas redondas Movistar+ que van a cumplir tres años son un punto de encuentro para el sector audiovisual almeriense".

Guzmán ha asegurado que la diputada debería de esperar a que se celebre la 18º edición de Fical antes de hacer críticas sin fundamento y ha afeado que el PSOE está utilizando información sobre las reuniones que ya he mantenido con colectivos y profesionales almerienses "para intentar arrogarse méritos que no le corresponden sobre proyectos e iniciativas que ya están en plena ejecución y desarrollo". "No es lógico que a menos de un mes de su celebración estén cuestionando un modelo que, hasta ahora, ha sido un sinónimo de éxito y que este año va a seguir creciendo", ha remachado.

El diputado provincial se ha mostrado sorprendido de la petición socialista de revisar las bases de todos los concursos cuando Fical 2019 ha logrado batir récord de participación en los dos concursos en los que los almerienses tienen mucho que aportar, pues 'Almería en Corto' ha recibido más de 2.600 trabajos y el Maratón 48x3 "ha roto todos los moldes en esta edición".

Por último, Guzmán ha destacado que el PSOE y Anabel Mateos "no tienen ninguna autoridad para cuestionar Fical" cuando en su etapa en Diputación hicieron de 'Almería en Corto' un festival con proyección provincial, pero con "una inversión estratosférica acompañada de una mala gestión" y ha sido el actual equipo de gobierno el que lo ha convertido en un "referente internacional del cine nobel".