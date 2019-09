El exdiputado de Ciudadanos Diego Clemente, nuevo director del Parque Científico-Tecnológico de Almería

ALMERÍA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejo de administración del Parque Científico-Tecnológico de Almería (PITA) ha acordado este miércoles nombrar como nuevo director general al exdiputado nacional de Ciudadanos (Cs) Diego Clemente, que sustituye a Trinidad Cabeo al frente de la tecnópolis.

El consejo de administración del PITA ha trasladado en una nota su agradecimiento por el desempeño profesional a Trinidad Cabeo, que desde septiembre de 2017 ha estado al frente del parque tecnológico almeriense.

Durante esta etapa se han llevado a cabo grandes iniciativas que han posicionado al parque a nivel nacional e internacional como referente en actividades relacionadas con la agrotecnología. Asimismo, se ha conseguido la ocupación prácticamente en su totalidad del edificio 'Pitágoras' y se ha dado un "salto importante" a nivel de parcelas con el proyecto de ciudad financiera de Cajamar.

Clemente es arquitecto superior por la Universidad de Granada y ha desarrollado su carrera profesional en los ámbitos de la arquitectura y nuevas tecnologías.

El Parque Científico-Tecnológico de Almería cuenta actualmente con un capital social de 31.040.000 euros. El accionariado se distribuye entre la Inmobiliaria Acinipo SL (Unicaja) con un 30,13%, Cajas Rurales Unidas, Sociedad Cooperativa de Crédito (Cajamar) con un 30,13%, Sociedad para la Promoción y Reconversión Económica de Andalucía SAU con un 26,62%, Agencia Andaluza de Gestión Agraria y Pesquera de Andalucía con un 11,64%, Inversión y Gestión de Capital Semilla de Andalucía con un 1,04%, la Universidad de Almería con un 0,19%, la Fundación Tecnova con un 0,17% y Ayuntamiento de Almería, con un 0,08%.

El parque está promovido por la entidad Parque Científico-Tecnológico de Almería, vinculada de forma prioritaria al desarrollo de las tecnologías agrícolas (bioeconomía) y a otras actividades como las energías renovables, las nuevas tecnologías y la construcción sostenible.

El PITA se integra en la Asociación de Parques Científicos y Tecnológicos de España (APTE), cuyo principal objetivo es colaborar a la renovación y diversificación de la actividad productiva, al progreso tecnológico y al desarrollo económico. Además, se integra en la IASP, la International Association of Science Parks and Areas of Innovation.