La Guardia Civil tramita denuncias por fondeos irregulares en Cabo de Gata

ALMERÍA, 6 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Guardia Civil ha realizado cuatro actuaciones por el fondeo irregular de embarcaciones en aguas del litoral del parque natural de Cabo de Gata-Níjar (Almería) desde el pasado 15 de junio.

Las actuaciones desarrolladas por patrulleras del Servicio Marítimo han derivado en la formulación de las correspondientes denuncias, según ha informado a Europa Press un portavoz de la Comandancia en Almería.

Los fondeos irregulares en el litoral de Cabo de Gata, que cuenta con reservas marinas protegidas por el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del espacio protegido, fueron detectados cuando los agentes realizaban otros cometidos en la zona.

Ecologistas en Acción y Amigos del Parque Natural han trasladado en los últimos días "preocupación" por el fondeo de embarcaciones de recreo en playas no urbanas de Cabo de Gata y han urgido a la Junta de Andalucía a que adopte medidas para atajar esta práctica "no permitida" por la normativa ambiental.

Han criticado que, una vez más, se "repitan episodios" de este tipo en enclaves como la playa de Los Genoveses y ha lamentado la "impunidad" con la que se actúa debido a que no hay "ningún tipo de vigilancia ni limitación" por parte de la administración.

Al tiempo han anunciado que van a abordar la problemática en el seno de la junta rectora del parque natural, que no se celebra desde diciembre de 2018, para pedir la adopción de medidas como el "establecimiento de un balizamiento" que advierta de que "no se puede fondear ni acercarse a la orilla".

Fuentes de la administración autonómica han precisado a Europa Press que la normativa ambiental que rige en el parque natural acota la reserva marina al Morrón de Genoveses y no a la Bahía del mismo nombre y que el PORN especifica la prohibición de fondear en praderas de posidonia y en zonas rocosas, en las que también está prohibido la actividad motonáutica.

Es Capitanía Marítima la que, con competencia en estas zonas, la que establece la zona de baño en las playas naturales no balizadas en los 200 metros siguientes a la línea de costa y en 50 metros desde zonas acantiladas. En las zonas de baño que no están balizadas se interpreta que no se puede fondear.

ACAMPADA Y CARAVANAS

Por otro lado, con respecto a la acampada libre en las playas de Cabo de Gata o el estacionamiento de caravanas, la Delegación Territorial de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible ha trasladado a Europa Press que "se va a intensificar" la presencia de agentes de Medio Ambiente "para apercibir" de que estas "prácticas están prohibidas" si bien ha precisado que no se han formulado denuncias. Las infracciones administrativas contemplan multas de hasta 601 euros en el caso de ser leves y de hasta 60.000 euros para las más graves.