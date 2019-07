12 de julio de 2019

La ONCE reparte 350.000 euros entre diez vecinos de la calle Hermanos Pinzón de Almería

Ginés Pérez, vendedor de la ONCE

ALMERÍA, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

La ONCE ha repartido 350.000 euros en el centro de Almería, donde Ginés Pérez vendió diez cupones premiados con 35.000 euros cada uno y repartió así 350.000 euros en la calle Hermanos Pinzón de la capital almeriense.

Pérez, que es vendedor de la ONCE desde 2016, se ha mostrado "eufórico" con la suerte dada entre sus clientes, según informa la organización en una nota. Esta es la segunda vez que da un premio mayor después de los 70.000 euros que repartió en junio del año pasado.

"Los calores de Almería son buenos para dar premios", ha comentado "feliz" de haber repartido el premio. "A mí me tocó el cupón el lunes pasado, porque firmé mi contrato indefinido con la ONCE, y hoy se lo he dado yo a mis clientes, la guinda al pastel, así que estoy eufórico", ha explicado entre felicitaciones de sus vecinos.

La mayor de las fortunas del sorteo de la ONCE del jueves ha ido hasta la localidad cordobesa de Moriles, donde un acertante ganó La Paga que ofrece los sorteos de la ONCE de lunes a jueves dotada con 3.000 euros al mes durante 25 años.

En total, este sorteo ha repartido 1.145.000 euros en premios entre siete vecinos de Moriles, y otros 70.000 euros a Huelva y Málaga con otro cupón premiado a las cinco cifras con 35.000 euros respectivamente, por lo que ha repartido un total de 1.565.000 euros entre las cuatro provincias andaluzas.

El sorteo, que estaba dedicado a la campaña puesta en marcha por la ONCE en colaboración con la Dirección General de Tráfico y el Ministerio del Interior para promocionar la seguridad vial en verano, ha repartido el resto de premios entre Cantabria, Galicia, y la Comunidad Valenciana.