12 de julio de 2019

PP-A acusa a Susana Díaz de "pedir en seis meses lo que el PSOE no hizo en 37 años"

ALMERÍA, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario andaluz del PP de Almería Ramón Herrera

ha acusado este viernes a la portavoz del PSOE-A, Susana Díaz, de "pedir en seis meses lo que el PSOE no hizo en 37 años", después de que haya exigido al Gobierno de Juanma Moreno más recursos para la atención temprana en Andalucía.

Herrera ha señalado que mientras que el Partido Popular ha estado en la oposición ha demandado "año tras año más inversión y mayor ejecución" en cuanto a Atención Temprana, "incluso ha presentado enmiendas a los presupuestos y, en todos los casos, Susana Díaz ha obviado estas peticiones, por lo que ahora no puede venir como abanderada de la causa cuando su partido no se ha preocupado por estos niños".

En este sentido, ha reprochado en un comunicado a Díaz que en 2017, "año en el que ella era presidenta de la Junta, los menores andaluces no recibieron más de 50.000 sesiones adjudicadas, en el caso de Almería 8.300, como consecuencia de la mala planificación y limitaciones del Decreto, lo que abocaba a las familias a gastarse el dinero en centros privados para sus hijos".

Ramón Herrera ha indicado que con el Gobierno "del cambio" se ha producido "un cambio radical en cuanto a la Atención Temprana ya que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha dejado claro que apuesta por una Ley de Atención Temprana que nazca del diálogo entre entidades, profesionales y familias".

Además, este jueves se reunió con miembros de la Fundación Antonio

Guerrero y "se comprometió a dar una respuesta a las necesidades que

presentan estos niños".

"Juanma Moreno va a cumplir con la Atención Temprana como hace cada vez que promete algo y Susana Díaz, por el contrario, no puede decir lo mismo porque no fue capaz de sacar adelante esta Ley y únicamente se aprobó un Decreto, que desde el PP consideramos que es manifiestamente mejorable, en el que además no se recogían las demandas de las entidades, familias y profesionales", ha manifestado el popular.

El parlamentario popular ha insistido también que cuando el PP estaba en la oposición, Juanma Moreno presentó una Ley sobre Atención Temprana que "estaba consensuada con las familias y que ampliaba los derechos y la atención por niño, Ley que fue rechazada por el Partido Socialista como bien recuerdan las numerosísimas familias que acudieron ese día al pleno del Parlamento".

Ramón Herrera ha asegurado que el Gobierno andaluz está trabajando "sin descanso para impulsar todo lo que dejó sin terminar el Gobierno del PSOE, que fue mucho" y ha reiterado "el compromiso del partido y del

Gobierno andaluz con la Atención Temprana a la que para 2019 se han

destinado más de 32 millones de euros".

"En 2015 se presupuestaron 9,5 millones para los Centros de Atención

Infantil Temprana pero se ejecutaron 7,4 millones, dejando sin invertir

más de 2,1 millones, casi la cuarta parte del presupuesto", ha lamentado, agregando que "en 2016, 14,3 millones de los que a 31 de diciembre sólo habían ejecutado 12,5 millones, y en 2017 se presupuestaron 20,9 millones, pero al final solo se ejecutaron 17,7 millones". "En sólo tres años 7,1 millones en transferencias presupuestadas para los Centros de Atención Infantil Temprana se quedaron sin ejecutar", ha apostillado Herrera.

Finalmente, ha señalado que el Gobierno de Juanma Moreno va a "seguir

trabajando para que Andalucía tenga la Atención Temprana que se merecen

los niños".

CENTRO ANDALUZ DE LA FOTOGRAFÍA

Por otra parte, se ha referido al Centro Andaluz de la Fotografía (CAF) y ha pedido a la portavoz del PSOE-A que "antes de visitar la provincia se informe de la realidad sobre este asunto que no es otra que este centro no se va a desmantelar como así asegura ella".

"Las declaraciones de Susana Díaz son falsas, la Junta ha apostado y lo seguirá haciendo por el CAF, para que se mantenga como un referente de la cultura almeriense y andaluza que es lo que quieren los almerienses y es el compromiso del Partido Popular", ha afirmado.

En cuanto a la destitución de Rafael Doctor, el popular ha insistido en que "se ha producido porque antes el CAF dependía de la Dirección de

Fotografía de la Agencia y ahora dependerá de la Dirección de Artes

Visuales de la Agencia que llevará aparejada la dirección del CAF, por

lo que se sacará a concurso para buscar el mejor perfil".

Por último, Herrera ha pedido a Susana Díaz que "reflexione y recuerde que, por ejemplo, en el caso del Instituto Cervantes el Consejo de Ministros del PSOE sustituyó a Juan Manuel Bonet por Luis García Montero, poeta, ensayista y novelista que milita en IU desde hace años y que en 2015 fue el candidato de esta formación a la Comunidad de Madrid".

"Que se quede tranquila Susana Díaz porque nosotros elegiremos al

director del CAF por concurso y no tendrá carné del PP, otros directores

como el nombrado anteriormente no pueden decir lo mismo", ha concluido.