PP de Almería anuncia iniciativas en el Congreso para que se reactiven las obras que el Gobierno "tiene paradas"

ALMERÍA, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP de Almería, Gabriel Amat, ha anunciado que el grupo parlamentario elevará varias iniciativas al Congreso de los Diputados para reactivar las obras que el Gobierno "tiene totalmente paralizadas" en la provincia y entre las que ha citado la línea de Alta Velocidad Murcia-Almería y las inversiones en desalación.

En una intervención durante el comité de dirección celebrado este jueves, Amat ha lamentado la "falta de voluntad" que, a su juicio, impera en el ejecutivo de Pedro Sánchez con Almería y ha criticado que "ninguno" de los tramos del AVE adjudicados en la provincia "haya comenzado obras".

"Si seguimos andando por este camino, vamos a llegar a 2020 y no habrán empezado las obras", ha advertido para afirmar que el PSOE "cuando gobierno siempre busca la forma de no trabajar por Almería, de no defender sus intereses y de no hacer los deberes".

Amat ha hecho alusión a la "falta de ejecución" de actuaciones en las desaladoras de Carboneras, Dalías o Villaricos en un periodo en que no está asegurada el agua de los trasvases del Negratrín y del Tajo-Segura al Almanzora y levante almeriense, donde la agricultura "genera riqueza y empleo".

"Qué casualidad que el PSOE nunca se acuerde cuando gobierna de las necesidades de agua en Almería", ha insistido el líder de los populares almerienses, quien ha avanzado que el PP va a empezar a presentar proposiciones no de ley y mociones para "defender los intereses de la provincia".

Amat también ha hecho referencia a que "no se ha hecho nada" con respecto al tercer carril de la A-7 como "tampoco respecto a la salida de la A-7 hacía la Variante de Roquetas que tanto esfuerzo y trabajo costó, con el Ayuntamiento de Roquetas de Mar pagando 20 millones en expropiaciones".

"No nos vale de nada la excusa de que estamos con presupuestos prorrogados. No tiene nada que ver. Si no se han iniciado las obras del AVE es porque no hay voluntad política para agilizarlas y una vez más el PSOE quiere castigar a nuestra provincia", ha concluido.

Por otro lado, el secretario general del PP en Almería, Javier Aureliano García, ha anunciado la decisión por unanimidad de este órgano de celebrar tres convenciones en los próximos dos meses en la provincia de Almería.

Según ha expuesto, cada convención contará con expertos en la materia monográfica que se trate, así como con representantes de la sociedad almeriense y con personas independientes que puedan aportar su experiencia en estos foros de debate.

Así, la primera de las convenciones que tendrá lugar será una convención municipal; en la segunda se abordarán asuntos relacionados con la agricultura y el agua; y en la tercera se tratarán temas sociales.

Una vez que se celebren la dirección del PP seguirá trabajando para que se sigan celebrando reuniones en las que se analicen otros asuntos también vitales para el futuro de la provincia como pueden ser por ejemplo el empleo o el turismo.