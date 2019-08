PP-A reclama la convocatoria del CPFF y critica que Montero "no quiera saber nada de la financiación autonómica"

ALMERÍA, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PP andaluz ha reclamado la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) "para despejar" cuestiones vitales para la comunidad y ha criticado que la ministra de Hacienda en funciones, María Jesús Montero, cuando era consejera andaluza "reclamó mucho la financiación autonómica para Andalucía pero ahora lleva un año en el cargo y no quiere saber nada de la cuestión".

Así se ha pronunciado en rueda de prensa en Almería el vicesecretario de Sectores Productivos del PP-A, Pablo Venzal, quien ha señalado que "si el PSOE pusiera sobre la mesa reformas y medidas se podría avanzar en la formación del Gobierno, pero Pedro Sánchez sólo se basa en la estrategia política y en cómo ganar más espacio en la izquierda".

En esta línea, ha lamentado que Pedro Sánchez lleve 100 días como presidente del Gobierno en funciones "y haya sumido a España en la parálisis de la gestión de lo público, de la iniciativa y de las reformas que Andalucía y España necesitan".

"Sánchez ha encargado un relato en el que quiere aparecer como el perjudicado, cuando en realidad es el problema. Está viviendo con unos presupuestos prorrogados del PP, ha paralizado la inversión pública y está afectando a los servicios públicos con la financiación de las comunidades autónomas", ha apuntado.

Venzal ha reiterado que "el ejemplo más claro" del Gobierno interino de Sánchez "es que aún no ha comunicado a las comunidades el objetivo de déficit tal y como aparece en el artículo 15 de la Ley de Estabilidad Presupuestaria".

"Tampoco ha comunicado las entregas a cuenta y no podemos conformar los presupuestos de 2020 con seguridad jurídica. Es lamentable que no lo haya hecho en plazo y forma tal y como dice la ley", ha remachado el diputado autonómico por Almería.

Venzal ha continuado criticando que el Gobierno siga sin dar una solución a los 400 millones del mes 13 del IVA. "Son cuestiones esenciales para la financiación de los servicios básicos que prestan las comunidades autónomas. La inacción de Sánchez obliga a ser prudentes y a no poder dar a los ciudadanos aquello que necesitan", ha remarcado.

No obstante, ha trasladado que el Gobierno de Juanma Moreno es consciente de que "es necesario seguir avanzando con nuevas reformas fiscales, apoyando a los emprendedores y a los inversores a pesar de que vamos solos y no de la mano del interlocutor nacional, porque no se quiere sentar y no quiere dar la cara".

Por último, ha apelado a la responsabilidad "para que se desbloqueen las cuestiones prioritarias de las comunidades autónomas y que los ministros en funciones dejen de estar escondidos".