El profesor británico acusado de abusar de una alumna en Almería dice que no hubo relaciones "hasta que no tuvo 16 años"

ALMERÍA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

C.T., el profesor británico de un colegio privado de Roquetas de Mar (Almería) acusado abusos sexuales por haber mantenido relaciones con una alumna cuando esta contaba con 14 años de edad, ha rechazado este martes ante el tribunal que mantuviera relaciones sexuales con la menor "hasta que no tuvo 16 años", por lo que entre abril y noviembre de 2016, cuando se había estrechado la relación entre ellos, únicamente se "besaron varias veces".

El acusado, para quien la Fiscalía interesa un total de 12 años de prisión, ha indicado que se vieron "varias veces fuera de clase" a partir del mes de mayo y aunque tenía "sentimientos" hacia ella, "no eran novios" en un principio. En esta línea, ha insistido en que "no influyó" su posición como profesor para acercarse a la menor al tiempo que ha insistido en que ella tomó la iniciativa de acudir a él a través de mensajes en las redes sociales en los que le habría indicado "cuanto significaba para ella".

"Ella me contactó con un mensaje por la cuenta de Instagram, me mandó el diseño para un tatuaje y empezamos a hablar", ha dicho C.T., quien ha detallado que desde ese momento hasta noviembre de 2016, en el que comunicaron la relación a la madre de ella y se produjo su detención por la denuncia que los padres formularon, se vieron de diez a 15 veces en su vivienda.

Con esto, y siempre según la versión del acusado, aunque la menor se quedó a dormir en casa de él no habría habido sexo entre ellos. En los mismos términos, ha enmarcado en una relación de "amistad" el viaje que realizó con la menor ese verano a la casa de sus padres a Mánchester o la semana en la que la víctima conoció a los hijos del profesor, que tenía entonces 38 años de edad, durante la Feria de Almería.

El acusado, quien se ha negado a contestar a las preguntas de la acusación particular, ha reconocido además que fue visto con la menor por el director del centro escolar en una ocasión cuando estaban en la playa, aunque no habría sido llamado al despacho hasta el mes de noviembre, antes de la interposición de la denuncia. "Me dijo que --la menor-- buscaba excusas para entrar en mis clases", ha indicado al respecto antes de apuntar que, según cree, "nadie sospechó" de que podían tener una relación.

El profesor, que estuvo en prisión hasta diciembre de 2017, ha reconocido que retomó el contacto con la menor después de que fuera puesto en libertad aunque ella se había ido a vivir a Alemania con sus abuelos maternos y a pesar de tenía prohibido comunicarse con la víctima ante las medidas cautelares que habían sido dictadas durante el proceso.

Así, y tras haber mantenido un nuevo encuentro con ella en Alicante en mayo de 2018 "por idea de ella" cuando la víctima contaba ya con 16 años, el acusado trató de mantener el contacto con la joven, para lo que se desplazó en noviembre hasta Alemania, donde fue nuevamente detenido.

"LA RELACIÓN FUE UNA MENTIRA"

Durante la sesión también ha declarado en calidad de testigo la víctima, quien ha señalado que, aunque en un principio ella trató de rehuir de los insistentes contactos del acusado, finalmente se vio embaucada por él para mantener los contactos e iniciar una relación, que "fue una mentira", según ha considerado al valorar lo ocurrido.

Así, ha reconocido que ella le mandó un dibujo para un tatuaje a través de Instagram, pero porque previamente, durante las clases, le pidió a una amiga y a ella que le hicieran un diseño. "Él nos agregaba a las redes sociales y le daba 'likes' a nuestras fotos", ha explicado la víctima, quien ha explicado que, aunque el profesor tenía una "relación cercana" con los alumnos, con ella era "especial" y le daba preferencia sobre los demás.

De este modo, la chica ha explicado que el acusado le invitó para quedar --"la propuesta siempre fue de él", ha apostillado-- porque quería conocerla. "Me dijo que le gustaba y que se había enamorado de mí", ha añadido antes de precisar que, aunque le dijo que "no estaba interesada en tener una relación con un profesor", él la "convenció".

"Fui cogiendo confianza y le contaba cosas de mi vida privada, y me decía que tenía razón y era una chica fuerte", ha narrado en relación a los primeros encuentros que mantuvieron en casa del acusado, donde este le habría ofrecido "alcohol" y donde, antes de marcharse, le dio "un beso en la boca" en el ascensor, al que ella se "opuso".

La chica ha explicado que los contactos fuera de clase y a través de las redes continuaron. "Quería que fuera a su casa y yo le decía que perdía el tiempo conmigo", ha indicado para dar cuenta de la insistencia con la que fue abordada por el acusado hasta que le "convenció" para "tener una relación" que debían mantener "en secreto", ya que él le decía que "nadie" les podía ver.

Según la declarado la víctima, las relaciones sexuales entre ambos se iniciaron en el mes de junio, cuando ella ya contaba con 15 años de edad, después de que llegara a su casa y decidiera tomar una ducha. A partir de ese día, en el que practicaron sexo por primera vez según la menor, las relaciones íntimas se realizaron con "normalidad" cada vez que la visitaba.

La víctima ha indicado que decidió contarle los hechos a su madre en noviembre de ese año porque "no podía más" y bajo "acuerdo" con el acusado, ante lo que la mujer quedó en "shock". Igualmente, ha explicado que su viaje a Mánchester --que realizaba con un amigo a ojos de sus padres-- y el contacto con la familia del acusado se había realizado en condición de "pareja".

SOSPECHAS EN EL COLEGIO

Por otra parte, la menor ha indicado que durante el tiempo en el que permanecieron juntos fueron vistos por el director del colegio en la playa y por una profesora a la que se encontraron en el supermercado. También ha asegurado que, a partir de septiembre, la relación se hizo más visible incluso en el colegio, donde "nos besamos varias veces" en diferentes aulas o la biblioteca.

La menor ha explicado que aunque compartían algunos espacios públicos juntos, el acusado se ocultaba de algún modo, "con una gorra" en la feria o con una "máscara" durante la celebración de Halloween. Asimismo ha explicado que contó la relación a dos amigas aunque C.T. "no quería" en un primer momento que se lo dijera.

En esta línea, las amigas de la víctima han declarado en sala que en un primer momento la víctima intentaba alejarse del profesor pero que "él insistía en quedar con ella fuera de clase". Así, una de ellas ha precisado que tras las vacaciones de verano le contaron durante un recreo que estaban juntos y que "habían tenido relaciones sexuales". También les vio besarse en el colegio y fue advertida de que no lo contara a nadie, aunque "algunos alumnos podían imaginarse algo".

Cabe recordar que la fiscalía reprocha al centro educativo "que no adoptase medida alguna para ponerle fin" a la relación a pesar de "las evidencias que tenían tanto el profesorado como el director", quienes según los testigos, tampoco habrían puesto medidas de apoyo a la víctima tras descubrirse los hechos antes de que abandonara el centro.

Al margen de la pena de prisión por el delito de abuso sexual sobre menor con prevalimiento, el acusado se enfrenta a ocho años de libertad vigilada y al pago de una indemnización de 40.000 euros por los daños morales causados a la víctima. La Fiscalía también interesa que se dicte alejamiento de la adolescente a una distancia inferior a 500 metros durante 15 años, mismo periodo de tiempo que pide esté inhabilitado para el ejercicio de la profesión de profesor o cualquier otro empleo en los que se tenga "contacto directo" con menores de edad.