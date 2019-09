7 de septiembre de 2019

PSOE-A afea que la Junta no suba el precio de las plazas en las escuelas infantiles, "promesa que Moreno ha olvidado"

ALMERÍA, 7 Sep. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria del PSOE Noemí Cruz ha criticado este sábado que la Junta de Andalucía no suba el precio de las plazas en las escuelas infantiles andaluzas, "promesa" del presidente del Gobierno andaluz, Juanma Moreno, que "ha olvidado".

En una rueda de prensa celebrada en Almería, la socialista ha mostrado su "preocupación" ante la situación "caótica" del inicio del curso escolar, que cuenta con el "descontento y rechazo de la comunidad educativa" dado que "la derecha y la ultraderecha no quieren entenderse ni consensuar con ellos".

"No hay nadie al volante en el Gobierno", ha alertado Cruz, quien ha señalado que "hay interinos parados con más de 20 años de servicio, se han despedido a 73 trabajadoras de escuelas infantiles y se han cerrado unidades escolares" lo que a su juicio genera una situación de "caos" de a cual los socialistas pedirán explicaciones.

Al hilo, ha puntualizado que el consejero de Educación y Deportes, Javier Imbroda, "prometió que iba a revalidar un 15 por ciento el precio de las plazas en las escuelas infantiles". "Ahora dice a la comunidad educativa que no puede porque la Consejería de Hacienda del PP no se lo permite", ha apostillado la socialista.

Desde el PSOE, ha continuado, "pedimos que dejen de tirarse la pelota unos a los otros" a la par que ha acusado a Moreno de ser el "único responsable del caos y las mentiras hacia la comunidad educativa" que desembocará en una situación de "quiebra e incertidumbre insostenible".

En este marco, la socialista ha criticado la "profunda amnesia aguda que tiene Juanma Moreno" porque "todo lo que denunciaba en la oposición lo han olvidado de forma absoluta". Como ejemplo, ha dicho que el Ejecutivo de Moreno "no acomete infraestructuras" educativas: "no hay actuaciones programadas, las que están programadas no se han ejecutado y hay obras sin empezar y sin terminar".

Preguntada por la financiación autonómica, Noemí Cruz ha pedido a Moreno que se "ponga a trabajar" y que "deje de mentir" dado que, a su juicio, está utilizando el tema para "confrontar y tapar la nefasta gestión de la Junta de la crisis sanitaria".