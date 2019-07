28 de julio de 2019

El PSOE critica la "paralización" del Plan Verano en Torrecárdenas por parte de la Junta

ALMERÍA, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario autonómico del PSOE de Almería Rodrigo Sánchez Haro ha criticado este domingo la "paralización", por parte del Gobierno andaluz, del 'Plan Verano' que se realizaba anualmente en el Hospital Torrecárdenas y que permitía acometer obras de remodelación, acondicionamiento y mantenimiento del centro, aprovechando los meses de menor ocupación.

El conocido como 'Plan Verano' que se venía aplicando en el hospital permitía "mejorar la comodidad y atención a los pacientes" minimizando las molestias que generan las obras, "algo que ahora no está entre los objetivos del nuevo gobierno", ha considerado Sánchez, según ha informado el PSOE en un comunicado.

El parlamentario ha detallado que el año pasado, el anterior Gobierno socialista invirtió 121.000 euros para las obras de reforma de Torrecárdenas en verano "y, este año, sin embargo, no se ha destinado ni un solo euro para mejorar las instalaciones del hospital en la época estival, que es cuando deben hacerse estas reformas".

Para Sánchez, "no llevar a cabo estos trabajos en estos meses, pese a que nos consta que hay más de 170 camas vacías en el hospital", resulta una "irresponsabilidad". "Esto significa un duro golpe a nuestro hospital de referencia y un síntoma de que algo no funciona o no se quiere que funcione", ha añadido.

"COLAPSO EN LAS URGENCIAS"

A esta situación hay que sumarle, según ha denunciado el socialista, el "colapso" que se está registrando en el servicio de Urgencias de Torrecárdenas "a pesar de los supuestos planes de choque anunciados, con retrasos de más de 20 minutos en pacientes clasificados con prioridad dps y de más de 60 minutos en el caso de los clasificados con prioridad tres". En el caso de los primeros, Sánchez ha recordado que se trata de pacientes que tienen un "potencial riesgo vital".

Esta "saturación" del servicio de Urgencias encuentra su origen, para el PSOE, en la "mala gestión de Atención Primaria" tras la medida aprobada por el "Gobierno de derechas" de "reducir el número de citas en las consultas". Como ha explicado Rodrigo Sánchez, se están produciendo esperas de "hasta cinco días para obtener una cita", por lo que "mucha gente que no la consigue, se va a urgencias".

Esta situación demuestra que "el cambio que vienen vendiendo las derechas en la gestión de la sanidad pública es realmente un cambiazo, un cambio a peor, donde, por desgracia, prestar una atención de calidad a los pacientes ya no es el principal objetivo", ha concluido.