8 de agosto de 2019

PSOE-A: Moreno y Marín "no salen a defender a Ruiz" con la campaña de violencia "porque saben que es indefendible"

ALMERÍA, 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PSOE andaluz ha afirmado este jueves que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y el vicepresidente, Juan Marín, "no salen a defender a la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz", en relación a la campaña puesta en marcha contra la violencia de género en la que salen mujeres sonriendo "porque son conscientes del error y saben que es indefendible".

Así se ha pronunciado en declaraciones a los medios el secretario general del PSOE de Almería, José Luis Sánchez Teruel, para quien Moreno y Marín "permanecen callados porque saben que se ha metido la pata y que si le piden a Ruiz que rectifique, le estarán enseñando la puerta de salida y volveríamos a estar ante otro cese, que ya sería el colmo".

Así, tras reclamar a Moreno y Marín "que dejen de estar callados como en misa y sean "valientes", el dirigente socialista se ha mostrado convencido de que quien únicamente está "disfrutando" con esta polémica es "la extrema derecha, que también permanece callada" y a quien el Gobierno de la Junta "le debe la vida".

En su opinión, la campaña contra la violencia de género es un "regalo" que el Ejecutivo andaluz le hace a Vox, "un tributo". Si bien, los socialistas no van a dejar de solicitar su retirada por considerarla una iniciativa "lamentable y desafortunada que no refleja el sentir de las víctimas", además de suponer una "estafa" por la identidad de las mujeres que aparecen.

Para Sánchez Teruel, al "bochorno" de esta campaña se suman este verano "los líos permanentes" en gestión educativa y sanitaria. En materia educativa, según ha apuntado, destacan los "líos" con las oposiciones, la no cobertura de vacantes o los despidos a las monitoras de educación infantil.

En lo que se refiere a la sanidad, ha advertido de que "cada vez hay más gentes pendiente de una cita médica o de una intervención quirúrgica y que la gravedad ha sido sustituida por la rentabilidad política; no importante tanto qué se opera como cuántos se operan".

"Estamos ante un gobierno no solo ineficaz sino inestable porque no hay día que alguien no se dé de baja y que algún alto cargo no abandone el barco", ha afirmado Sánchez Teruel, quien ha criticado "el rosario" de dimisiones al que venimos asistiendo junto con las denuncias de "injerencias, presiones y falta de criterio" por parte de quienes se van.