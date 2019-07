19 de julio de 2019

Los sindicatos sospechan de errores en el plan de prevención tras la muerte de un trabajador en Berja (Almería)

ALMERÍA, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

Representantes de los sindicatos CCOO y UGT se han concentrado este viernes a las puertas del edificio sindical de Almería en repulsa por el último accidente laboral mortal registrado en la provincia el pasado día 16 en Berja, donde un obrero de 49 años falleció después de que se derrumbara el techo de la vivienda en la que se estaban realizando reformas y otro resulto herido de carácter leve.

"Nos da que, seguramente, el plan de prevención para efectuar obras no era el correcto. No se estaban tomando las medidas de seguridad pertinentes y eso tiene consecuencias", ha valorado en declaraciones a los medios el secretario provincial de CCOO en Almería, Antonio Valdivieso, quien ha indicado que Inspección de Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales mantienen abierta la investigación.

Los dirigentes sindicales han apuntado que los empresarios tienen que "tener claro" que "en la nómina de cualquier trabajador no se incluye ni la salud ni la pérdida de la vida", por lo que "no pueden pretender aumentar los beneficios" bajo este pretexto sino que "deben cumplir a rajatabla con la ley" y no "saltarla a la torera".

La secretaria provincial de UGT, Carmen Vidal, ha expresado su "pesar" por el fallecimiento de este trabajador, ha mostrado sus condolencias a la familia del fallecido y ha incidido en que "trabajar no debe suponer un riesgo para la seguridad y salud de los trabajadores" a pesar de que "actualmente están sucediendo dos muertes diarias por el hecho de salir a trabajar por un salario digno", según sus cifras.

Asimismo, han reclamado al Gobierno central y autonómico una mayor dotación de plantilla para la Inspección de Trabajo que permita un "mayor control y seguimiento" de las empresas en cuanto al cumplimiento de la normativa en prevención de riesgos laborales.

Según los datos de CCOO y UGT, en lo que va de año se han producido siete fallecimientos por accidentes de trabajo en la provincia, lo que supone un "crecimiento de la siniestralidad" dado que, al cierre del pasado año, registraron diez muertes.

"Todo ello revela que no hay una protección eficaz como exige la ley de prevención, que el índice de siniestralidad va en aumento y que quizás las empresas no ponen todos los medios a su alcance para verificar el efectivo cumplimiento de las normas de prevención y seguridad de los trabajadores", ha valorado.