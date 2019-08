Trabajadores del centro de menores de Oria (Almería) en el que murió un joven defienden su "impecable" labor

ORIA (ALMERÍA), 8 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los trabajadores del centro de menores 'Tierras de Oria', en Almería, han trasladado que se están "abatidos y destrozados" por la muerte hace un mes del joven de 18 años Iliass T., pero han defendido como "impecable" la labor que realiza una plantilla "sensible e implicada", y sus actuaciones, que "se ajustan a la legalidad vigente".

"No vamos a permitir que se falte a la realidad y a la verdad con el fin de desacreditar y dañar porque esta plantilla no se lo merece", indican sobre el fallecimiento que esta bajo investigación del Juzgado de Instrucción Único de Purchena para añadir que "no dan crédito ante una desgracia tan grande porque es la antitesis, todo lo contrario a lo que realizamos".

En un extenso comunicado, los seis representantes sindicales de UGT, USO y CCOO, como miembros del comité intercentros de la asociación Ginso que gestiona el centro, expresan su "más sentido pésame" a los familiares del joven y remarcan que "por más que intentamos salvar su vida, el desenlace fue trágico y desolador".

"Iliass tuvo un estado de violencia extrema y lo peor que podía pasar sucedió. Entendemos el dolor de la madre, a la que un día antes del fallecimiento, el centro trasladó su disposición y puso los medios para que pudiera desplazarse a Oria y ver a su hijo como hacemos con tantas familias que lo necesitan", lamentan.

Los trabajadores explican que el joven respondía al perfil de jóvenes de "historial delictivo muy amplio, habiendo cometido delitos, en algunos casos muy graves y de alarma social" y señalan un" expediente personal relevante y grave por inadaptación, ideación autolítica o agresividad límite".

"Iliass era un joven con este perfil: menores con medidas de deshabituación a tóxicos con unos consumos de sustancias alarmantes a esas edades; menores con violencia en el ámbito familiar en cuyo protocolo de tratamiento es clave y vital atender y trabajar con las familias a las que se les aconseja que la implicación y el vínculo con sus hijos debe ser una realidad para reinserción; menores con trastornos mentales impresionantes que se tratan de forma exquisita, con cariño y sensibilidad por parte de los educadores adscritos a la Unidad de Salud Mental", detallan.

Al hilo de esto, destacan que con ellos mantienen "la misma dedicación y atención, o más sin cabe, por las dificultades que presentan" porque, según remarcan, todo el personal "cree en los menores que están con nosotros, creemos en ellos para que tengan la oportunidad de vivir con un mínimo de dignidad y visión de futuro".

"Podemos asegurar que en este centro intervenimos siempre educativamente pero a veces no es suficiente para reconducir una conducta agresiva", subrayan.

En esta línea, señalan que, "en un momento dado", tienen que "recurrir a otros mecanismos de contención que autoriza la ley para impedir que se haga daño o se lo pueda hacer a otras personas" y enmarcan la actuación con el joven fallecido en estas circunstancias de "estado de violencia extrema".

"Hemos perdido a una persona, todo nuestro trabajo, todas las intervenciones y el protocolo de tratamiento se desmoronan por completo pero no nos podemos venir abajo porque el resto de menores nos necesitan y tenemos que atenderlos con la misma ilusión, la misma motivación, el mismo cariño y dedicación para conseguir los objetivos previstos en cada uno de los menores", afirman.

USO "PARTIDISTA" DEL FALLECIMIENTO

En este punto, los trabajadores piden que "no se ponga en duda su labor" y critican aquellas informaciones "sin argumentos", que "desprestigian nuestra imagen sin contrastar y sin conocer toda la información para concebir juicios de valor que no hacen otra cosa que poner en entredicho el trabajo tan difícil y complicado que se hace en este centro".

Reprochan el uso "partidista" del fallecimiento, "sin reparo alguno", para, según destacan, "ensuciar el trabajo y la imagen de los profesionales e incitando a manifestarse a las puertas del centro, aprovechándose y utilizando el dolor de una madre, diciendo barbaridades, vociferando y tratándonos a los trabajadores de maltratadores y asesinos".

Desde el comité de empresa de 'Tierra de Oria' se insta a la justicia y a la administración a que "investiguen, a que miren hasta el último ápice o resquicio en las actuaciones y el trabajo que se viene realizando en el centro" pero también a que "no permitan que se atente contra nuestra dignidad de una manera tan ruin y miserable"

Concluye asegurando que están "orgullosos por el honesto y transparente" trabajo que se hace en el centro desde hace 17 años con el paso de más de 2.400 menores ya que, "pese a la ardua tarea, con dedicación plena, esfuerzo y con la aportación de todas nuestras capacidades profesionales en pro de la atención e inserción social y laboral, conseguimos objetivos y porcentajes de inserción que en Andalucía alcanzan el 80 por ciento".