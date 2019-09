9 de septiembre de 2019

Adelante Andalucía llevará al Parlamento andaluz la situación de las comunidades terapéuticas de La Línea

LA LÍNEA DE LA CONCEPCIÓN (CÁDIZ), 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria por Cádiz de Adelante Andalucía, Ángela Aguilera, ha anunciado que llevará al Parlamento andaluz la situación de las organizaciones que se dedican a la atención de la drogodependencia de La Línea de la Concepción (Cádiz) ante el "maltrato sistemático" de la Junta.

Según ha indicado Adelante Andalucía en una nota, Aguilera, que ha mantenido una reunión con representantes de la Comunidad Terapéutica de Drogodependencias de La Línea y de la Coordinadora Linense contra la Droga 'Despierta', ha conocido de primera mano la falta de recursos humanos y el estado de dejadez de las instalaciones de la primera y la crítica situación de Despierta y que están al borde del cierre.

En este sentido, la responsable andaluza ha afeado que "Juan Manuel Moreno diga que los presupuestos de 2019 son más sociales, porque es para sonrojarse".

En este sentido, ha recordado que una comarca como es la del Campo de Gibraltar "no puede permitirse esta dejación de responsabilidades por parte del Gobierno andaluz frente a unas organizaciones que atienden a las personas afectadas por drogodependencias", en una comarca que "abre todos los informativos de televisión y todas las portadas y que está cansada que sólo se hable de ella por el narcotráfico".

Frente a esto, "aquí está la otra parte de esta realidad, la parte social que no está siendo atendida por esta administración que no está dando la talla", ha añadido Aguilera, que ha indicado que "necesitamos una administración valiente, que tenga sensibilidad y que no deje a nuestra gente en la estacada, que además de hablar de muchos efectivos policiales, ponga encima de la mesa los medios necesarios para adecentar, para dignificar y para curar a la gente que se nos queda en el camino".

Aguilera ha asegurado que van a plantear todas las iniciativas necesarias a la Junta de Andalucía para que cumpla con su función y con la sociedad campogibraltareña. "Ni un solo minuto más vamos a soportar esta situación. Además de su superministro, su superconsejero necesitamos que la administración andaluza valore este ingente trabajo que están haciendo", ha concluido.