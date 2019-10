2 de octubre de 2019

Aguirre dice que si la empresa del hermano del administrador de Magrudis no tiene registro sanitario será cerrada

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, ha afirmado este miércoles que si la empresa del hermano del administrador único de Magrudis no tiene registro sanitario, tal y como ha denunciado Facua, "se procederá al cierre, como es norma y costumbre".

No obstante, en declaraciones a los periodistas, Aguirre ha recordado que actualmente es "la jueza la que lleva el tema" y "estará investigando". "Si nos hace un requerimiento a la dirección general de salud Pública se hará a través de la jueza", ha añadido.

El consejero ha señalado que hasta el momento se le ha dado "toda la información" que la jueza ha requerido. Así, ha explicado que "lo único" que han remitido es la "licencia de apertura, ya que todo lo demás, tema de inspección, autocontrol o seguimiento, es del Ayuntamiento".

"La Consejería de Salud aún no ha entrado en la empresa porque no está en su ámbito de competencia", ha manifestado Aguirre, que ha añadido que "tendrá que comunicar la jueza si existe esa empresa, y si existe y está en el ámbito de competencia de la Consejería, miraremos". "Si no tiene es porque nosotros le hemos dicho que no hay registro sanitario, porque eso lo lleva la Consejería", ha concluido.

Cabe recordar que la organización Facua-Consumidores en Acción ha avisado este miércoles de que, según ha "tenido conocimiento", Mario Marín Rodríguez, el hermano del administrador único de Magrudis --empresa que comercializó la carne mechada 'La Mechá', que ha dado positivo por listeria-- es "propietario" de otra empresa domiciliada en el polígono industrial El Pino de Sevilla, en la "nave contigua" a la citada compañía.

La empresa se denomina Elaborados Cárnicos Mario SLU y se constituyó en octubre de 2017 con un capital social de 3.100 euros, según ha detallado este miércoles Facua en un comunicado en el que precisa que esta compañía, al igual que la sede de Magrudis, fue registrada este pasado martes por la Guardia Civil.