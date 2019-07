2 de julio de 2019

El alcalde de Algeciras lamenta que el Gobierno "vuelva a dar la espalda" a las necesidades del Campo de Gibraltar

ALGECIRAS (CÁDIZ), 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce (PP), ha lamentado este martes que "el Gobierno de España en funciones vuelva a dar la espalda a las necesidades de Algeciras y del Campo de Gibraltar, en este caso en materia de Justicia", después de que la ministra en funciones, Dolores Delgado, "no atendiese las peticiones de los profesionales de la Judicatura".

El primer edil ha indicado que "la ministra en funciones vino a la provincia poco menos que a pasearse, ya que ninguna de las necesidades de los representantes de los jueces, lejos de ser resuelta, no fue ni concretada, y así poco se puede avanzar en la mejora de un servicio fundamental para el mantenimiento del Estado de Derecho".

Landaluce ha añadido que "lo que también es lamentable es que Dolores Delgado no haya querido mantener una reunión con los representantes de las administraciones, caso de la Junta de Andalucía, que detenta las competencias en materia de Justicia, o con el Ayuntamiento, una de las instituciones municipales que más colabora en la mejora de los órganos judiciales, poniendo a disposición de Justicia los terrenos y edificios necesarios para agruparlos y ofrecer una mejor atención a la ciudadanía, y eso, al final, no es más que una inceptable falta de respeto institucional".

"CONSIDERACIÓN ESPECIAL" PARA LOS PROFESIONALES DE LA JUSTICIA

El regidor algecireño ha incidido que "al igual que pedimos para las Fuerzas de Seguridad del Estado, reclamamos que los profesionales de Justicia que trabajan en la comarca tengan una consideración especial, pero el Gobierno del presidente en funciones Pedro Sánchez no solo no lo considera oportuno, sino que además no es capaz de establecer las medidas necesarias que permitan estructurar mejor su importante labor, lo que supone dar de nuevo la espalda a Algeciras y el Campo de Gibraltar".

El alcalde popular ha querido finalizar recordando que "vino el ministro de Interior en funciones y no se reunió con los representantes de las plantillas policiales, ahora ha hecho lo mismo la de Justicia, y encima tenemos lo del tren, que nadie entiende lo que está pasando y hemos entrado ya en la desesperación. Lo único que está haciendo Pedro Sánchez es castigar a Algeciras y al Campo de Gibraltar, quizás porque ya no gobiernan en Andalucía, pero quiero pensar que solo se trata de una muestra de dejadez y de ineficacia".