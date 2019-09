6 de septiembre de 2019

El alcalde dice que Sabores de Paterna (Cádiz) es una empresa familiar muy conocida en el pueblo, donde no conoce casos

PATERNA DE RIVERA (CÁDIZ), 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Paterna de Rivera (Cádiz), Andrés Díaz, ha afirmado que no tiene constancia de que ningún ciudadano del pueblo esté afectado por listeriosis, tras haberse activado alerta alimentaria nacional por la bacteria 'Listeria monocytogenes' en relación a la carne mechada fabricada por 'Sabores de Paterna', "una empresa familiar muy conocida en el pueblo".

En declaraciones realizadas a Canal Sur, recogidas por Europa Press, Díaz ha señalado que la Consejería de Salud le había informado de la situación una hora antes de que el consejero lo haya anunciado. Asimismo, ha indicado que se trata de una "empresa familiar que lleva trabajando unos cuantos años y dando un servicio muy bueno, por lo que es muy conocida en el pueblo, en la provincia e incluso en Andalucía".

El alcalde ha indicado que no ha podido hablar hasta el momento con el dueño de la empresa. No obstante, ha realizado un llamamiento a la tranquilidad, ya que "la Junta ha activado el protocolo y está poniendo todos los medios para que no haya trascendencia".

Sabores de Paterna se presenta en su web oficial como "el resultado feliz de una tradición familiar de varias generaciones, dedicadas, exclusivamente, a la elaboración artesanal de productos derivados del cerdo". Entre sus productos se encuentra la carne mechada, chicharrones, longanizas, butifarras o mantecas, "conservando el sabor de la 'antigua matanza, rescatando del tiempo sabores de nuestros abuelos, gracias a una combinación de método artesanal y aplicación de las fórmulas de su tiempo, sin menoscabo, por ello, del cumplimiento de la legislación".

El consejero de Salud y Familias de la Junta de Andalucía, Jesús Aguirre, ha informado este viernes de la activación de una nueva alerta por la bacteria 'Listeria monocytogenes' en relación a la carne mechada 'Sabores de Paterna' y ha precisado que esta alerta sanitaria nacional se ha establecido a las 12,58 horas de este viernes.

Según ha indicado, en estos momentos los inspectores están en la referida fábrica de Paterna recogiendo muestras, y se ha decretado el cierre de la producción de la empresa, así como han quedado inmovilizados todos los productos de la misma.

Igualmente, se está llamando a proveedores de Cádiz, aunque también los hay en otras provincias como Madrid, Huelva y Málaga, según ha aclarado el consejero de Salud.