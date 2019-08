29 de agosto de 2019

APDH critica al alcalde de Algeciras por "hacerse publicidad" a costa de los inmigrantes del 'Open Arms'

ALGECIRAS (CÁDIZ), 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Campo de Gibraltar de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDH) ha criticado que "de nuevo" el alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce (PP), "quiere hacerse publicidad a costa de los inmigrantes del Open Arms", toda vez que está previsto que este viernes llegué el buque de la Armada 'Audaz' "con 15 de los 107 inmigrantes que fueron rescatados por la ONG".

En un comunicado, ha manifestado que hace una semana "hizo lo mismo cuando el gobierno ofreció Algeciras como puerto de acogida, aunque su destino fuera el CATE de Crinavis". "Seguro que no pone el grito en el cielo cuando llega algún barco de Salvamento Marítimo con inmigrantes rescatados en las aguas del Estrecho y no le avisan, porque esto no es noticia ni tiene portadas", ha aseverado.

A juicio de APDH, "pudiera ser que como no tiene actividad suficiente para salir en los medios", opta por "recurrir a hacerse propaganda con los migrantes del Open Arms".

No obstante, sí coinciden con Landaluce en que "había puertos más cercanos donde desembarcar a estas personas para realizar los mismos trámites que en el CATE de Crinavis sin hacerles padecer una travesía tan larga hasta Algeciras".

De otro lado, APDH ha insistido en que la "ciudad saturada de inmigrantes" que presenta el alcalde "no tiene nada que ver con la realidad" porque "la población extranjera empadronada representa el 7,8 por ciento, mientras que, por ejemplo, en Jimena es el 14,80 por ciento".

Ante esta situación, la asociación ha recordado que "Algeciras y el Campo de Gibraltar son un lugar de paso para la mayoría de los migrantes que llegan a nuestra Comarca, puesto que su destino

está en otros sitios de España y Europa".

Desde APDH han subrayado que "su postura contrasta con la de su compañero de partido, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, que hace una semana abrió su ciudad para acoger a los migrantes del Open Arms, la misma ciudad que habilitó espacios públicos en el verano de 2018 para la primera acogida de los inmigrantes y no se quejó a nadie sobre los costes para el municipio".

Por ello, ha considerado que el alcalde de Algeciras "tiene que dejar de ser abanderado de la demagogia antiinmigración, intentando quitarle votos a la ultraderecha algecireña- campogibraltareña-andaluza" y han incidido en que "en sus dos últimas legislaturas como senador no ha presentado ninguna iniciativa parlamentaria para paliar la situación de los migrantes y/o hacer una inmigración más segura y solo recordamos su apuesta por la construcción de un nuevo Centro de Internamiento para Inmigrantes (CIE)".