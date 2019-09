3 de septiembre de 2019

El Ayuntamiento de Cádiz decreta un día de luto oficial por el fallecimiento de Manolo Santander

CÁDIZ, 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Cádiz ha decretado un día de luto oficial por el fallecimiento del autor de chirigotas Manolo Santander Cahué, que ha fallecido en la mañana de este martes a los 56 años de edad tras una enfermedad.

En una nota, el Consistorio gaditano ha mostrado su "más profundo pesar" por la muerte de uno de los grandes referentes de la chirigota clásica y autor del primer premio de chirigotas del último Concurso Oficial de Agrupaciones del Carnaval de Cádiz (COAC) con 'La maldición de la lapa negra'.

Manolo Santander inició su participación en el COAC en 1981 con 'Los ases del jazz' y ha formado parte de distintos grupos que han pasado a la historia como la chirigota 'El crimen del mes de mayo' y 'Hasta que la muerte nos separe'. Ha cosechado numerosos premios en el COAC y en su palmarés destacan dos primeros premios como autor con 'Los de Capuchinos' en 2000 y 'La maldición de la lapa negra' este mismo año.

No obstante, según recuerda el Ayuntamiento, su éxito más sonado y escuchado ha sido el de una chirigota que obtuvo el cuarto premio. Con 'La familia Pepperoni', Manolo Santander presentó al Gran Teatro Falla un pasodoble dedicado al Cádiz Club de Fútbol que no tardó en convertirse en el himno oficioso del equipo, estandarte sonoro de la afición amarilla. El pasodoble 'Me han dicho que el amarillo' ha hecho historia y ha colocado a Manolo Santander Cahué en una posición privilegiada en la historia del cadismo.

El alcalde de Cádiz, José María González, ha lamentado el fallecimiento de "un referente indudable de la chirigota gaditana, la más clásica, viñera y con el compás inconfundible del barrio de La Viña", y ha destacado que con Manolo Santander se va "una persona que representa bien parte de la identidad de Cádiz, del barrio de La Viña y del carnaval sencillo, sin estridencias, con humor, ingenio y gracia".

"El barrio de La Viña especialmente, la ciudad de Cádiz y los aficionados del Cádiz Club de Fútbol están hoy de luto porque decir Manolo Santander era nombrar de alguna manera una figura importante, trascendental, entrañable de esos espacios comunes en los que se encuentran tantos gaditanos y amantes de la ciudad", ha señalado el alcalde, que ha mandado "un fuerte abrazo" a la familia del autor y al mundo del Carnaval de Cádiz.

TENDENCIA EN TWITTER

Las muestras de condolencias por la muerte de Manolo Santander han hecho que el nombre del chirigotero sea primero en las tendencias de la red Twitter, con mensajes como que Cádiz "pierde hoy el más puro 3x4", "se ha ido el más puro chirigotero" o "se nos ha ido un grande. Maldito año", que escribía otro de los grandes de la chirigota como José Guerrero 'Yuyu'.

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, mostraba su pesar en su cuenta oficial de Twitter diciendo: "Nos deja Manolo Santander, referente de la chirigota clásica y autor del himno oficioso del

@Cadiz_CF. El Carnaval gaditano vuelve a estar de luto. Un abrazo a la familia y amigos".

"Día triste para los que amamos el Carnaval de Cádiz. Nos deja Manolito Santander, el chirigotero de La Viña que mantuvo la esencia de la chirigota clásica, el 3x4 gaditano, y que puso letra al sentimiento de los cadistas", escribía el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, que se unía así al pesar de muchos aficionados que no han dudado en catalogar que "se ha ido un maestro" o que "hoy es otro día negro para la historia del carnaval".

Por su parte, la secretaria general del PSOE en Andalucía y expresidenta de la Junta, Susana Díaz, también manifestaba su pesar lamentando el "triste adiós a otro genio del Carnaval de #Cádiz: el chirigotero de La Viña. Descansa en paz, Manolo Santander. Hago llegar mis condolencias a sus familiares, allegados y a la gran familia carnavalera y cadista".

También personajes como Luis Lara, 'el comandante Lara', lamentaba que "el ejército de los que poseen el don de hacer reír al prójimo pierde a uno de sus destacados efectivos", así como compañeros chirigoteros, como los de Vera Luque, que ha escrito: "Se va un trozo grande del Cádiz puro. Nos toca cuidar de su legado. No fallaremos".

El Cádiz Club de Fútbol fue de los primeros en lamentar la pérdida del autor de chirigotas y del himno oficioso del cadismo, lo que ha hecho que las reacciones sean numerosas en la cuenta oficial del club, llegando a pedir alguno para el próximo partido que en el Estadio en vez de guardar un minuto de silencio se cante por la afición el ya mítico pasodoble 'Me han dicho que el amarillo".