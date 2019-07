22 de julio de 2019

Ayuntamiento recuerda el compromiso de Marín sobre Ciudad de la Justicia tras "dudas" de Mestre sobre ubicación

Manifestación 'No en nuestro nombre', José María González, Kichi

Manifestación 'No en nuestro nombre', José María González, Kichi EUROPA PRESS - ARCHIVO

CÁDIZ, 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Cádiz, José María González, ha lamentado que la delegada de la Junta de Andalucía en la provincia de Cádiz, Ana Mestre, haya vuelto a "sembrar dudas" sobre la ubicación de la futura Ciudad de la Justicia al asegurar que no estaba claro ni decidido el lugar donde se asentará el proyecto.

José María González ha recordado que fue el propio vicepresidente de la Junta y consejero de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, Juan Marín, quien "prometió y aseguró en su última visita institucional al Ayuntamiento de Cádiz que la Ciudad de la Justicia se ubicaría en los antiguos depósitos de tabaco".

Al hilo, el alcalde de Cádiz se ha preguntado por el "valor" que tiene el compromiso del vicepresidente de la Junta de Andalucía frente a las últimas declaraciones de la delegada del Gobierno andaluz en la provincia de Cádiz, Ana Mestre. González ha señalado que "una vez más, Mestre contradice la palabra de Juan Marín, quien prometió que la Ciudad de la Justicia se ubicaría en los antiguos depósitos de tabaco. Mestre deja de nuevo en el aire un proyecto vital para la ciudad".

El regidor gaditano ha exigido a "PP, Vox y Ciudadanos que se pongan de acuerdo, que dejen el clasismo que les impide apostar por un proyecto dinamizador como lo es la Ciudad de la Justicia para una zona en la que se encuentran barrios humildes como el Cerro del Moro o Loreto", que son "barrios a los que olvidó y maltrató la derecha durante 20 años" en la ciudad.

En esta misma línea, José María González ha sostenido que "Cádiz no puede ser rehén de las diferencias del tripartito de la derecha", y que la ciudad "no puede ser rehén de la falta de entendimiento de tres partidos que no encuentran dificultad alguna para recortar en la Educación Pública, en la Sanidad o en la lucha contra la Violencia de Género, pero, sin embargo, encuentran miles de diferencias para poner en marcha un proyecto beneficioso para Cádiz en unos barrios que necesitan de ese impulso dinamizador".