16 de julio de 2019

El Gobierno informa de que el plazo de entrega para nuevos trenes de la provincia de Cádiz con Madrid llega hasta 2029

CÁDIZ, 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha informado, en una respuesta escrita al diputado nacional de Cs por la provincia de Cádiz, Javier Cano, sobre los problemas con los trenes Alvia de la línea Madrid-Cádiz, que cuenta con una partida de 3.312 millones para 'Plan de compra de nuevo material móvil', así como que los plazos de entrega de los nuevos trenes llega hasta 2029 "aproximadamente".

Cabe recordar, que el diputado de Cs instaba al Gobierno a responder cuál es la cantidad económica que va a destinar para mejorar esta situación de los problemas y los continuos retrasos producidos en la línea que conecta Madrid con la provincia, así como el plazo de ejecución.

En la respuesta, a la que ha tenido acceso Europa Press, el Gobierno asegura que desde Renfe se está trabajando para mejorar el servicio y minimizar las incidencias con el fin de terminar con esta situación de los retrasos que se han venido produciendo. Además, señala que la totalidad del parque de material de Renfe está sometido a un Plan de Mantenimiento, que contempla diversas actuaciones en función de los kilómetros recorridos o del tiempo transcurrido desde la anterior intervención.

En declaraciones a Europa Press, Cano ha criticado la situación preguntando "cuántos trenes se van a parar de aquí a que estén los nuevos" y ha calificado de "lamentable la situación" y de tener una "planificación precaria".

Igualmente, ha lamentado la "obstinación" del Gobierno y Renfe en "no aumentar la frecuencia y no llevar a cabo ningún tipo de cambio en las líneas de largo recorrido", ya que, a modo de ejemplo, ha señalado que las líneas Madrid-Cádiz están "concentradas" en horas centrales y no cambian el horario para poner líneas a primera hora del día o más tarde por la noche.

En este sentido, el Gobierno ha respondido que actualmente la oferta directa con Madrid es de cinco servicios diarios por sentido, a excepción de los sábados, que hay cuatro servicios, así como que los trenes aumentan sus plazas en determinados periodos y fechas concretas, como puede ser el periodo estival, para atender los posibles incrementos de demanda.

Por otra parte, el diputado de Cs también ha preguntado por la "falta de conexión" de los trenes de Cercanías con el aeropuerto de Jerez, donde, según ha explicado, "se da el caso de que el primer tren de la mañana no coincide en horario para conectar con el vuelo a Madrid, por ejemplo, ya que cuando llega el tren ya está cerrado el horario de embarque para el avión".

En este sentido, el Gobierno ha señalado que la coordinación con los servicios aéreos se trata de mantener mediante "conversaciones continuas" entre los responsables de Renfe Cercanías y del aeropuerto de Jerez.