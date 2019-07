15 de julio de 2019

Moreno preside la Junta Provincial del PP de Cádiz donde Ana Mestre asumirá la Presidencia

CÁDIZ, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente del PP-A, Juanma Moreno, presidirá este martes la Junta Directiva Provincial del PP de Cádiz donde se hace oficial la dimisión de Antonio Sanz como presidente provincial del partido y se debe votar su sucesión, para cuyo puesto ha sido propuesta la actual delegada de la Junta en Cádiz, Ana Mestre.

El pasado sábado Antonio Sanz anunció su dimisión o renuncia como presidente provincial del PP de Cádiz, donde ha estado un total de 13 años en tres etapas diferentes. "Siempre he hecho lo que debo, porque hacer lo que quiero es más fácil", aseveró Sanz, que señaló que "hubiera cumplido el primer día" con lo que dijo de dejar el cargo tras ser elegido viceconsejero, "pero mi responsabilidad ha sido siempre garantizar la estabilidad y el trabajo del partido, especialmente cuando nos encontramos en procesos electorales". "Entonces, y así se me indicó, no era el momento", afirmó.

Antonio Sanz manifestó que con la renuncia a la presidencia provincial del PP cierra una etapa, "la más apasionante" de su vida. El dirigente del PP señaló que ha "cometido errores" y ha podido "no acertar en las personas, pero es ley de vida que el que más decide es el que más se equivoca". "Pido perdón al que con esos errores haya podido causar algún tipo de daño, pero aseguro que solo entiendo la política de una manera, con lealtad, con servicio y con sacrificio", dijo.

Además, pidió a los suyos "garantizar" sus independencias "frente a cualquier tipo de poder, especialmente la de los falsos independientes, que son los menos independientes, y de aquellos poderes fácticos que amparados en las redes sociales o digitales dan lecciones si haber dedicado ni un solo minuto a la tarea del partido, ni siquiera ser militante del partido".

"Pido que no les sigáis, que no les alimentéis, porque ese no es el camino, el camino valiente es militar en el partido y dar la cara, no ocultarse en las redes sociales para buscar el daño a las personas", ha manifestado Sanz, que tras asegurar que el PP es su "segunda familia", ha señalado que tienen que "seguir siendo una gran familia y seguir unidos para ser fuerte".