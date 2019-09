9 de septiembre de 2019

Landaluce (PP) califica de "insoportable" la situación en el enlace ferroviario entre Algeciras y Madrid

ALGECIRAS (CÁDIZ), 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Algeciras (Cádiz), José Ignacio Landaluce, ha calificado como "insoportable" la situación que se está dando en el enlace ferroviario entre Algeciras y Madrid, "que esta misma tarde está registrando una nueva incidencia en el tren que ha partido desde la ciudad a las 15,05 horas con destino a la capital de España, acumulando retrasos de más de media hora, ya que no puede circular a su velocidad habitual en este tramo, y estando el convoy detenido entre Montejaque y Ronda".

En una nota, el alcalde ha afirmado que es "auténtico esperpento, máxime cuando ayer mismo este tren sólo pudo circular durante 20 minutos, hasta la estación de San Roque-La Línea por falta de tracción, y ahora, otra incidencia más". "Vivimos un auténtico sinsentido, que está haciendo mucho daño a la comarca y a sus habitantes", ha añadido.

"El Gobierno en funciones de Pedro Sánchez está tomando el pelo al Campo de Gibraltar y a los gibraltareños. Lo del Ranita Express ya no tiene nombre, puesto que no es ni una broma de mal gusto. Esta zona, una de las de mayor potencial de nuestro país, no se merece este trato discriminatorio ni tampoco que en una reunión en Madrid se diga que no pasa nada y todos tan contentos", ha afirmado el regidor.