Mestre (PP) reclama un gobierno de España que acabe con "los fantasmas" en torno a proyectos de Cádiz

CÁDIZ, 7 Ago. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PP de Cádiz, Ana Mestre, ha reclamado un gobierno de España que dé "certidumbre" y acabe con las "sombras y fantasmas" en torno a muchos proyectos de la provincia en los que tiene las competencias y que se encuentran bloqueados, entre los que ha citado el nudo de Tres Caminos o Las Aletas.

Así se ha pronunciado en declaraciones a los medios antes de participar en Cádiz en un acto con afiliados del partido, que ha contado con la presencia del vicesecretario de Política Territorial del PP, Antonio González Terol.

Mestre, que ha advertido de que la complicidad entre diferentes administraciones es fundamental para que Cádiz siga progresando y para impulsarla, ha destacado que la estabilidad de Andalucía es un "ejemplo" en España y que eso le viene "muy bien" a Cádiz.

"Cádiz necesita un gobierno de España con plenas funciones y no un gobierno en funciones", ha afirmado la dirigente 'popular', quien ha mantenido que "el tiempo que se pierde no se recupera y no nos podemos permitir ese lujo".

Frente a ello, ha puesto en valor que el Gobierno andaluz está actuando de manera "cómplice" con la provincia de Cádiz, "desbloqueando lo que estaba en los cajones".