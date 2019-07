10 de julio de 2019

Moreno: El "bloqueo" para formar Gobierno no es "excusa" para "limitar" el avance de infraestructuras andaluzas

ALGECIRAS (CÁDIZ), 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha advertido este miércoles de que el "bloqueo" para la conformación de un Gobierno central y la falta de un Ejecutivo en ejercicio "no me vale como excusa", ni como "limitador de desarrollo de las infraestructuras en Andalucía" ni de inversiones para la comunidad autónoma.

"Independientemente de que no tengamos Gobierno, hay proyectos que sí pueden seguir funcionando" y "tienen que seguir sus pasos, como la Alta Velocidad hacia Almería, la conexión y mejora de lo ferrocarriles en Jaén, Algeciras (Cádiz), o Huelva", donde está habiendo "problemas diarios y muy graves", según ha indicado a preguntas de los periodistas, en una atención a medios con motivo de una visita a las instalaciones del centro de la Operación Paso del Estrecho (OPE) en el puerto algecireño.

Juanma Moreno ha señalado que una repetición de elecciones generales sería "una mala noticia", porque dichos comicios "previsiblemente serían en otoño, y, por tanto, no se constituiría Gobierno previsiblemente hasta enero de 2020", y que la Administración General del Estado esté "paralizada" es "una pésima noticia para los intereses generales del país" en general y, por tanto, para Andalucía, según ha agregado.

No obstante, el presidente de la Junta no cree que esa falta de Gobierno justifique que se paralicen proyectos de infraestructuras ni "por supuesto los planes de inversiones", según ha abundado Moreno, quien al respecto ha apuntado que, en los Presupuestos que dejó aprobados el Gobierno de Mariano Rajoy, y que actualmente se encuentran prorrogados, "hay margen para que una parte de esos proyectos se empiecen y ejecuten, cosa que ya deberían estar haciendo", según ha incidido.

De esta manera, el también líder del PP-A ha pedido "que no se utilice la excusa del bloqueo o de la incapacidad de generar una mayoría por parte de Pedro Sánchez como un limitador de desarrollo de las infraestructuras en Andalucía".

PUERTO DE ALGECIRAS

Entre dichas infraestructuras, el presidente de la Junta ha citado el puerto de Algeciras, que es "el principal puerto de España, el cuarto de Europa y frontera sur del continente europeo". Ha destacado que, "gracias a la estrecha colaboración" con el Reino de Marruecos, "estamos mejorando día a día" ese enclave, y ha agradecido por ello el "esfuerzo" del equipo de la Autoridad Portuaria algecireña "para que lo convirtamos en una de la grandes referencias mundiales para generar progreso, bienestar y un elemento dinamizador en la propia comunidad".

Al hilo, ha insistido en la importancia de encontrar una solución definitiva que permita a este puerto desarrollar su potencial a pleno rendimiento, al mismo tiempo que ha afirmado que seguirán trabajando hasta conseguir que el puerto tenga conexión ferroviaria, algo que ha calificado de fundamental para el tráfico de mercancías tanto por el Corredor Mediterráneo como por el Atlántico.

Una reivindicación que ha considerado de histórica y que, según ha dicho, "volverá a trasladar al Ministerio de Fomento porque "es fundamental para desarrollar toda la capacidad del puerto".

MENSAJE A SÁNCHEZ

Sobre la conformación de Gobierno, Moreno ha insistido en pedir "una vez más" al presidente en funciones y "legítimo ganador" de las elecciones generales del 28 de abril, Pedro Sánchez, que "se ponga a trabajar" para lograr los apoyos necesarios para su investidura.

Al respecto, el dirigente andaluz ha indicado que le "sorprende" que el candidato socialista "diga que va a una primera (investidura) y, si no sale, me siento en el diván, en el sofá de la Moncloa, a esperar". "No, mire, usted tiene una responsabilidad y, como responsabilidad que tiene", debe apurar "todo el margen que tenga dentro del Reglamento de la Cámara" baja para intentar su investidura, según ha continuado el presidente de la Junta.

Moreno ha enfatizado que "un candidato que quiere ser presidente de todos los españoles tiene que mostrar audacia, inteligencia, determinación y ganas de ser presidente", de forma que no puede quedarse "en un sofá a esperar que a uno lo invistan presidente". Así las cosas, ha concluido apuntando que espera "que haya un revulsivo y que se pongan de acuerdo lo antes posible" para conformar Gobierno en España.