1 de octubre de 2019

El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Cádiz se da de baja del partido sin dejar el acta de concejal

CÁDIZ, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Cs en el Ayuntamiento de Cádiz, Domingo Villero, ha anunciado su dimisión como portavoz de la formación naranja, de la cual se ha dado de baja. No obstante, ha anunciado que no renuncia a su acta de concejal, donde ejercerá como no adscrito, aunque renunciará a su cuantía económica como portavoz.

Según ha explicado Villero a Europa Press, se presentó en las elecciones municipales con un "proyecto ilusionante" de Cs "donde se hablaba de regeneración, de ser más democráticos, de diálogo continuo y lamentablemente se ha esfumado desde el minuto uno".

En este sentido, ha explicado que en el Pleno ordinario celebrado el pasado viernes en el Ayuntamiento de Cádiz "no" se sintió "cómodo con algunas posiciones que se defendían", por lo que ha tomado la decisión de abandonar la formación con la que se presentó a las elecciones.

En cuanto a la continuidad como concejal no adscrito, Villero ha afirmado que sigue "con la ilusión de ese proyecto por el que se presentó para Cádiz" y ha manifestado que tiene una "responsabilidad" con los votantes que eligieron ese proyecto. Algo que, según ha señalado, hará podrá hacer "con pocos medios pero desde la independencia".