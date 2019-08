5 de agosto de 2019

El PP de Cádiz aplaude la gestión de Juanma Moreno, que pone a la provincia "a la cabeza" en la reducción del paro

CÁDIZ, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP de Cádiz, Carmen Sánchez, ha valorado este lunes los últimos datos del paro que han puesto a la provincia "a la cabeza" del descenso del desempleo en España, además de "algo más de la mitad" de la reducción en el número de parados de toda Andalucía, y ha aplaudido la gestión del presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP).

En rueda de prensa, Sánchez ha explicado que el Gobierno autonómico ha pusto en marcha unas medidas con las que "ya se están viendo los resultados tras seis meses de bajada seguidas, los mismos que llega el nuevo presidente", hasta bajar a 21.177 desempleados menos, según recoge el PP en una nota de prensa.

"Los 134.370 en desempleo son la menor cifra desde septiembre de 2008 cuando se alcanzaron los 129.154", ha remarcado la popular, que ha considerado que, a pesar de ello, no lanzan las "campanas al vuelo" porque el compromiso de su partido es "reducir esas cifras al máximo".

Asimismo, ha resaltado el descenso del paro en todos los rangos de edad, especialmente el de los menores de 25 años, que reafirma que "Cádiz encabeza la contratación fija de jóvenes en Andalucía, mientras el resto del país se mueve en sentido contrario y aumenta la precariedad".

Sánchez también ha apuntado que de las 65.917 personas que han sido contratadas en julio se hacen 3.529 contratos más sólo en la provincia, además de que con el Gobierno de Juanma Moreno se han contratado en Cádiz a 386.985 personas, algo que ha subrayado porque, tras casi 40 años de Gobierno socialista en la Junta, la provincia "ha sido castigada duramente con el paro".

Ha valorado el aumento de la afiliación a la Seguridad Social en 8.399 personas, lo que supone un aumento del 2,1 por ciento respecto al mes anterior, añadiendo que "se trata del mayor número de afiliados desde agosto de 2008 con 395.323 personas", con Cádiz como la tercera provincia española con mayor aumento en la afiliación, por detrás de Gerona y las Islas Baleares.

En esta línea, Sánchez ha resumido que "el motivo por el que se llegan a estos números es el cambio de fondo y forma en la burocracia, eliminando y agilizando trabas, además de escuchar y trabajar a pleno rendimiento para hacer posible lo prometido y demostrar que se pueden cumplir todos los compromisos adquiridos".

CRÍTICAS AL "GOBIERNO FRANKESTEIN" DEL PSOE

Por otra parte, la portavoz del PP de Cádiz ha hablado del programa de reindustrialización para la provincia, Reindus, y como el "Gobierno Frankestein" de Pedro Sánchez, llegado tras una moción de censura, "paralizó" la aprobación de las ayudas que el PP tenía previsto para las empresas gaditanas, 87,9 millones de euros repartidos en 61,7 millones para proyectos de la Bahía de Cádiz --incluido Jerez, la Sierra y la Janda--, y una línea especial para el Campo de Gibraltar de 26,2 millones de euros.

Así, ha considerado que, "una vez más, el PSOE castiga a Cádiz y a su industria", mientras el PP desde la Junta "ya está aplicando en apenas seis meses todo lo contrario", lo que ejemplifica en las medidas para declarar de interés estratégico para Andalucía el proyecto de Fondo de Barril que Cepsa quiere implantar en la refinería de San Roque (Cádiz), para que en otoño se ponga en marcha una iniciativa que conllevará una inversión de casi 1.000 millones de euros en los próximos tres años y que, durante la fase de construcción, generará unos 3.200 puestos de trabajo y un "importante impulso" para el empleo y la actividad del Campo de Gibraltar, una "zona prioritaria en la puesta en marcha de medidas de reactivación económica".

También ha explicado que desde la Junta se eleva en un cuatro por ciento todas las partidas que tienen relación con el impulso de la I+D+i, y ha afirmado estar segura de que, "con una mayor coordinación de esfuerzos públicos y privados, se lograrán mejores resultados", por lo que ha reclamado al Ministerio para la Transición Ecológica que se implique en reforzar y desarrollar las infraestructuras de transporte eléctrico con el fin de "dar salida a los numerosos proyectos sobre la mesa para instalar plantas renovables", porque "Cádiz va a multiplicar en los próximos años su capacidad de generación renovable".

Por todo ello, Sánchez ha afirmado no entender "cómo el PSOE no ha cogido el toro por los cuernos durante las últimas cuatro décadas y no ha sido capaz de haber solicitado en su día una actitud especial para la provincia, como se está demostrando ahora desde la Junta". "Ahí están los resultados", ha apostillado.