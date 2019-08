2 de agosto de 2019

El PP critica el "olvido" del Gobierno con la provincia de Cádiz y anuncia iniciativas para el Congreso

CÁDIZ, 2 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Cádiz, Juancho Ortiz, ha lamentado que "los compromisos que el Gobierno del PP adquirió con la ciudad de Cádiz han quedado en el olvido", por lo que ha anunciado que su partido presentará una batería iniciativas en el Congreso en asuntos prioritarios".

Así, se ha referido a la actuación en las Murallas de Cádiz y el Castillo de Santa Catalina, la construcción de la nueva Comisaría Provincial del Cuerpo Nacional de Policía (CNP), la apuesta por el empleo en Navantia y el Nudo de Tres Caminos.

En un comunicado, el PP ha detallado que Ortiz ha mantenido una reunión con la diputada María José García Pelayo y la portavoz del PP provincial, Carmen Sánchez, para tratar sobre actuaciones que el Gobierno de la Nación tiene pendientes en la ciudad de Cádiz.

Por su parte, la diputada ha defendido que "la provincia no puede estar esperando que Sánchez decida pactar o no con Iglesias" y ha anunciado que "el PP va a seguir trabajando y demandando, haya o no legislatura, que se pongan en marcha las actuaciones pendientes y va a requerir al Gobierno para saber la situación y compromisos que asume en relación a la muralla y el Castillo de Santa Catalina, la comisaría del CNP, la creación de empleo vinculado al sector naval y las infraestructuras".

En relación a estos, García Pelayo ha destacado que cuando el PP estaba en el Gobierno "todos los proyectos estaban en marcha y todos tienen en común que han sido paralizados por los socialistas". Se ha referido al Plan Plurianual para la rehabilitación de la Muralla Marítima de Cádiz del que "sólo se han invertido 2,7 millones de euros por parte del Gobierno de Rajoy" y que "con el PSOE se ha olvidado".

Por este motivo, ha señalado que va a pedir que "se recupere y revise ampliando el presupuesto inicial que ya se ha quedado corto, así como que se agilice, con el objetivo de que las actuaciones puedan estar finalizadas en 2020".

Sobre la nueva Comisaría Provincial del CNP en la ciudad de Cádiz, García Pelayo ha recordado que el "convenio elaborado por el Gobierno de Rajoy entre Ministerio del Interior, Adif y Ayuntamiento de Cádiz en el que se definía la ubicación, proyecto y presupuesto para la obra, ha sido demorado por el PSOE hasta dentro de una década".

Para García Pelayo se trata de "una tomadura de pelo a los

gaditanos y una falta de respecto a agentes de policía que no puedan contar con unas infraestructuras dignas y adecuadas para desarrollar su trabajo".

También ha subrayado su "preocupación" en relación al trabajo en Navantia, "ya que cada vez que gobierna el PSOE la carga de trabajo se convierte en incertidumbre sobre el futuro de esta industria" y ha alertado que "el PP estará vigilante para que "no se pongan en peligro el empleo, que Navantia tenga asegurada carga de trabajo de futuro y se avance en el rejuvenecimiento permanente modernización y diversificación de los tres astilleros de La Bahía".

Por otro lado, ha reivindicado la "urgencia" de la obra del Nudo de Tres Caminos, destacando que "el Gobierno del PP tenía comprometida la licitación de la obra y ahora ha quedado totalmente olvidada con el PSOE y ha insistido en que, "si el PP hubiera estado gobernando, hoy esa obra se estaría ejecutando".

Por último, la diputada nacional ha mostrado su preocupación por saber "quién asumirá finalmente el coste del fin del peaje", recordando que "el ministro de Fomento ha manifestado en varias ocasiones su intención de crear una tasa para que sean los usuarios los que

asuman los gastos de mantenimiento de las autovías".