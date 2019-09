19 de septiembre de 2019

PP pedirá a Diputación que elabore medidas concretas para mitigar los efectos del Brexit en el Campo de Gibraltar

CÁDIZ, 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

El diputado provincial del PP de Cádiz Jacinto Muñoz ha indicado que han presentado una moción donde se insta a las distintas administraciones, entre ellas a la Diputación de Cádiz, para que se elabore y ejecute, dentro de sus competencias, medidas concretas para mitigar los efectos del Brexit en la provincia de Cádiz y, específicamente, en el Campo de Gibraltar.

En una nota, ha afirmado que "no se entiende como la Diputación de Cádiz no ha reaccionado desde que se anunciara la posible salida del Reino Unido de la Unión Europea, y a falta de un mes, no se ha mostrado interés alguno por los más de 10.000 trabajadores transfronterizos que se verán afectados por un Brexit sin acuerdo".

"El Gobierno de España presentó un plan de choque el año pasado, del que poco se conoce y con el que no se ha actuado en la zona y, tampoco conocemos si la Diputación Provincial de Cádiz va a realizar algún tipo de actuación sobre el anunciado Brexit", ha añadido Muñoz.

Asimismo, ha manifestado que "se sabe que se avecina una salida por las bravas del Reino Unido que puede tener unas repercusiones no muy claras en Andalucía y, sobretodo en el Campo de Gibraltar, y de una manera especial en la ciudad de La Línea de la Concepción".

Muñoz ha recordado que la Junta de Andalucía ha creado un paquete de 112 medidas entre la que abarca, formación y protección laboral para los que puedan quedar en desempleo, impulso a la educación y a la formación profesional, fondo de ayuda financiera a los municipios, financiación y aval para las empresas que se vayan a instalar en el Campo de Gibraltar e impulso a las infraestructuras y medios destinados a la justicia, entre otras.

Así, ha explicado que en la moción el PP solicita al Gobierno central la ejecución del Plan para el Campo de Gibraltar con un impacto económico de 900 millones de euros, así como que la Diputación elabore y ejecute un Plan de medidas para mitigar los efectos del Brexit y agradecer a la Junta que haya aprobado un plan de 112 medidas.