30 de junio de 2019

PSOE-A critica el "oscurantismo y mentira" del PP en la Junta en sanidad y exige que "dejen en paz a los profesionales"

CÁDIZ, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Salud y Consumo de la Comisión Ejecutiva Regional del PSOE-A, Miriam Alconchel, ha criticado la estrategia "de oscurantismo y mentira" del PP al frente del Gobierno andaluz en materia de sanidad y ha exigido que "dejen en paz a los profesionales sanitarios".

En rueda de prensa en Cádiz, Alconchel ha reivindicado el sistema sanitario público "que ha sido referente nacional y un pilar fundamental en la cohesión social" y ha mostrado el apoyo a sus profesionales, "el mayor valor que tenemos"; asegurando que desde el PSOE "no vamos a seguir aguantando que, con un afán partidista, vayan erosionando la imagen de la sanidad pública y tampoco que se camine hacia la privatización de manera tan descarada".

Ha dicho que "las falsedades del PP y la Junta en materia de sanidad, solo buscan maquillar la incompetencia de este Gobierno y ocultar la hoja de ruta hacia la privatización de un servicio publico tan esencial".

Así, ha apuntado que las manifestaciones del consejero de Salud, Jesús Aguirre, en sede parlamentaria haciendo "unas acusaciones muy graves para atacar al gobierno anterior y atacando directamente a los profesionales, manipulando datos" lo que busca es "erosionar la imagen de la asistencia pública sanitaria, generar desconfianza en los ciudadanos hacia los profesionales y la instituciones y ello con la única finalidad de mercantilizar la sanidad".

"Parece que el consejero se ha empeñado cada día en decir una barbaridad más grande para contentar a Vox y toda la derecha más radical", ha señalado Alconchel, quien ha añadido que "los intereses a los que responde el PP son grupos de presión económica que son su sustento ideológico".

Ha criticado que los 'populares' "hablan constantemente de la situación en la sanidad antes de la llegada al gobierno, pero no nos dicen cuáles son los pactos que tiene escritos". Ha indicado que "si está pecando de algo el PP es de oscurantismo de su propia gestión", apuntando que "hasta antes de ayer que empezaron a lanzar datos sueltos, en la web lo que había eran los de la lista de espera a diciembre de 2018".

"Cada vez que habla el consejero de Salud, el PSOE no puede más que sentir vergüenza e indignación por la falta de respeto y las mentiras que lanza, estando en una estrategia y montando una fachada para ocultar esa incompetencia y sus verdaderas intenciones", ha señalado, indicando que "mezclan datos y conceptos y no aclaran nada sobre los criterios que emplean para determinar ahora la lista de espera".

Ha lamentado que el consejero "en su afán por atacar al PSOE, acusó a los propios profesionales del sistema sanitario de maquillar las historias clínicas, de llevar a cabo practicas consentidas entre médicos y pacientes que no estaban justificadas y que eso tenía por objetivo tapar las listas de espera", preguntándose "cómo un gobierno puede acusar sin ningún pudor a todos los profesionales, que no se merecen ese trato y la ciudadanía tampoco".

"Se está intentando criminalizar a estos profesionales diciendo que están cometiendo delito cuando lo que han hecho es tomar decisiones en el ámbito puramente de la gestión clínica", ha manifestado la socialista.

Asimismo, ha indicado que en el informe económico financiero de los presupuestos "hablan claramente de que van a transformar el sistema andaluz de salud en una agencia pública empresarial, un dato claro de que estamos ante el primer paso de una hoja de ruta planificada para que la derecha vaya hacia la privatización".

INSPECTORES

Respecto a las manifestaciones de Aguirre sobre un equipo de inspectores, le ha dicho que "la Inspección no es un ente que ha descubierto el PP, sino que desarrolla tareas de evaluación e identificación de mejoras desde siempre y además se publican los planes de inspección". "Miente el consejero y está utilizando a los funcionarios públicos con fines partidistas y eso es inmoral", ha afirmado.

Sobre los planes de choque, de los que ha dicho que se "hicieron de manera improvisada sin contar con los profesionales y con medidas que afectan a los derechos laborales de la plantilla sin que existiera diálogo o negociación", ha puntualizado que "a estas alturas no han dado ningún dato riguroso ni hay evaluación", defendiendo que "la mejora continua se ha hecho siempre con el PSOE en colaboración con los profesionales".

Asimismo, ha indicado que "todos los veranos sabemos cuál es la estrategia del PP: mentir, alertar, alarmar, pero este año les ha tocado gobernando y vamos a ver las mentiras que han dicho durante estos años", apuntando que "hablan de un plan de verano y dicen que incrementa, pero si comparamos este plan cuenta con menos efectivos que el del verano pasado".

También ha considerado que el consejero se debería "avergonzar" de presumir de garantizar que dejan los quirófanos funcionando al 50 por ciento, recordando que "no basta con eso, sino que determinadas áreas, intervenciones o periodos requieren el 100 por cien y así se ha hecho en años anteriores".

"La realidad es que este año cierran más quirófanos, más centros de salud, más puntos de atención sanitaria que otros años", ha asegurado, remitiéndose a "lo que están diciendo los propios profesionales y usuarios" en las distintas provincias andaluzas.

Asimismo, ha aludido a la explicación que da ahora el PP de que "faltan profesionales". "Efectivamente, porque en la etapa de Mariano Rajoy en el Gobierno central nuestra sanidad perdió más de 7.000 profesionales", ha afirmado, recordando que "cuando el PSOE lo denunciaba lo que hacía el PP era utilizar la sanidad contra la Junta como arma arrojadiza, ahora que ellos ven que faltan profesionales se aferran a eso para justificar su deficiencia en la gestión".

Alconchel ha dicho al PP que "no nos pueden engañar ni intentar engañar a la población, porque están engordando la burocracia, ya que frente a los titulares pomposos, lo que hay es cero datos y cero transparencia", insistiendo en que el Gobierno de Juanma Moreno "no solo no apuesta por los profesionales, sino que los ataca, los criminaliza, mientras están diciendo por un lado que faltan profesionales y el consejero se vanagloria de haber contratado a todos sus amigos en su 'staff'".

Sobre las inversiones, ha dicho que disminuyen "casi un 20 por ciento menos en los presupuestos", añadiendo que "el consejero que habla libremente de chupetón, respecto a las inversiones, llamó a los hospitales de alta resolución comarcalillos, cuando son esenciales y por los que hay que apostar". Ha señalado que abogan por el aumento del gasto farmacéutico, "eso sí, introduciendo en la sanidad pública medicamentos de antiguas empresas de dirigentes del nuevo gobierno".