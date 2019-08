El PSOE pide explicaciones al Gobierno andaluz sobre los MENA en centros de acogida

CÁDIZ, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La diputada andaluza y secretaria de Organización del PSOE de Cádiz,

Araceli Maese, ha anunciado que presentarán una iniciativa parlamentaria para "pedir explicaciones al Gobierno andaluz sobre su política en relación a los Menores Extranjeros No Acompañados (MENA) en los centros de acogida de la Junta en la provincia".

En una nota, Maese ha considerado que la administración autonómica "debería de disponer de más medios destinados a este fin para atender una situación especial como es la de esta provincia que recibe un mayor impacto por la afluencia constante de migrantes que alcanzan nuestras costas".

En este sentido, ha lamentado que los responsables de la Delegación territorial de Igualdad hayan hecho "caso omiso" a las "denuncias que vienen efectuando los colectivos sociales en relación a las condiciones en que se atienden a los jóvenes migrantes tutelados en los centros concertados, especialmente los afincados en Jerez, donde hasta se han producido detenciones de las personas encargadas de su guarda".

Por ello, la socialista ha criticado que el Gobierno andaluz "no reacciona hasta que no pasa algo grave", puesto que "lo único que sabemos hasta ahora es que el delegado no ha dado la cara y debería explicar qué control existe sobre estos centros, si se mandan las inspecciones pertinentes para comprobar lo que vienen denunciando porque la tutela y protección de estos menores que tienen sus derechos reconocidos es responsabilidad de la Junta y no pueden hacer dejación de sus funciones".

Desde el PSOE se ha compartido la "preocupación" con las ONG, que denuncian además "la situación en la que se encuentran los jóvenes que proceden del Sistema de Protección de Menores de la Junta de Andalucía a los que desde las direcciones de los centros de protección de menores se les conmina a poner en la calle cuando cumplen 18 años, sin ofrecerles ningún recurso alternativo".

Los colectivos solidarios, según ha recogido la nota de la formación socialista, han recordado que "en agosto se ha venido produciendo esta situación y han sido más de diez los jóvenes migrantes y extutelado/as nacionales en la provincia que han dormido con el cielo como único techo".

Ante esta situación, la parlamentaria andaluza ha reclamado "un aumento de las partidas destinadas a este cometido, pues la Diputación viene colaborando con algunos colectivos desbordados que apenas reciben subvenciones y entendemos que la administración andaluza debería de abrir una orden de ayudas ya que no pueden funcionar solo con

microdonaciones de particulares".

Por último, Araceli Maese ha criticado que "los dejan desamparados y los empujan a la exclusión social para después vincularlos a la inseguridad y plantear su expulsión, todo muy propio de la derecha".