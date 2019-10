4 de octubre de 2019

Teresa Rodríguez donará las dietas de maternidad a las trabajadoras de los comedores de los cuarteles de Defensa

ALGECIRAS (CÁDIZ), 4 Oct. (EUROPA PRESS) -

La parlamentaria y portavoz adjunta de Adelante Andalucía, Ángela Aguilera, ha anunciado que la coordinadora general de Podemos Andalucía y presidenta del grupo parlamentario de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, donará los 8.640 euros que ha cobrado en concepto de dietas del Parlamento andaluz durante los meses que ha permanecido de permiso por maternidad a las trabajadoras de la empresa concesionaria de los comedores de los cuarteles de Defensa.

Aguilera ha mantenido un encuentro en Algeciras (Cádiz) con el colectivo de estas trabajadoras a las que les ha dado la noticia de que Teresa Rodríguez donaría ese importe "a esta causa justa para una caja de resistencia para esta huelga". "Para que sigan resistiendo, peleando y sepan que no están solas, que tienen que seguir defendiendo sus derechos laborales", ha añadido.

Por su parte, María Dolores Rodríguez, del colectivo de trabajadoras representante de CGT, ha manifestado su "sorpresa por esta caja de resistencia y por el apoyo dado desde el primer momento". "Llevamos tres meses sin cobrar y desde el día 1 no podemos entrar en nuestro puesto de trabajo, no se nos permite la entrada, vamos por la mañana tenemos que firmar como que hemos asistido y volvernos a casa", ha explicado.

En este sentido, ha añadido que no saben lo que hacer, "porque ni se está trabajando ni se está en paro" y ha afirmado que el gesto de Teresa Rodríguez es "una inyección de fortaleza".

El diputado nacional de Unidas Podemos por Cádiz, Juan Antonio Delgado, ha calificado al Ministerio de Defensa como "el Ministerio de los ERE". "La provincia de Cádiz no se puede permitir el lujo de perder ningún puesto de trabajo y en este caso, el Gobierno es responsable subsidiario porque no puede permitir que una empresa funcione sin respetar los derechos de los trabajadores", ha explicado.

Delgado ha señalado que "se está hablando de una empresa que no le facilita la nómina a los trabajadores, que no tiene convenio o no conoce sus horarios, con una situación muy precaria", por lo que ha exigido al Ministerio "que actúe ante una empresa pirata y rescinda el contrato a esta empresa como responsable subsidiario que es".