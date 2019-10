Teresa Rodríguez donará la indemnización de la sentencia a asociaciones de mujeres

CÁDIZ, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora general de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, ha recordado que desde el principio dijo que la indemnización que pudiera obtener de la sentencia por la condena al empresario y exvocal de la Cámara de Comercio de Sevilla Manuel Muñoz Medina por los hechos ocurridos el 20 de diciembre de 2016, por un delito de abuso sexual, la donará a asociaciones de mujeres. La indemnización a la víctima en principio es de 2.500 euros, mientras que además el condenado tendrá que pagar una multa de 13.800 euros.

En declaraciones a los periodistas, Rodríguez ha manifestado que cuando ha conocido la sentencia se ha acordado "de las mujeres más importantes" de su vida, que son su madre y su hija. Así, ha relatado que su madre "trabajó desde muy joven, sola, desde los años 60 de viajante de productos cosméticos y me contaba muchas veces como había sufrido este tipo de agresiones por parte de otros hombres y hablaba siempre de no dejarme avasallar por este tipo de actitudes".

En cuanto a su hija, Rodríguez ha señalado que se ha acordado de ella por "la voluntad que tengo de que ella no vuelva a vivir lo que vivió mi madre y lo que me ha tocado vivir a mí, sino que viva en una sociedad donde este tipo de prácticas sean definitivamente abolidas porque todo el mundo entienda que repercuten muy negativamente no solo en la mitad de la población, sino en el conjunto de la sociedad".

"Es importante que todos los hombres a los que le gusta este tipo de bromas, este tipo de prácticas, que no entienden que atentar contra la libertad sexual de otras personas, por más que sea en grados pequeños, es delito, se lo piensen dos veces lo próxima vez que quieran hacer algo de este tipo", ha dicho Teresa Rodríguez.

Igualmente, ha manifestado que también es importante "que las mujeres que hayan sufrido este tipo de hechos o que lo puedan sufrir, sepan que pueden acudir a un tribunal que les darán la razón por un delito de abuso sexual".

Rodríguez ha incidido en que "los delitos de abusos sexual son delitos contra la libertad sexual de la persona que se ve inmiscuida en ello". "Este señor no me gasta una broma de cualquier tipo, me gasta una broma con contenido sexual, está atentando contra mi libertad sexual y eso está penado en el Código Penal como un delito de abuso sexual", ha añadido.

"Tiene que saberlo la sociedad entera y si este juicio sirve para eso, puede que sea de las cosas más significativas que haya hecho en mi tiempo en la política", ha concluido.