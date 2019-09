Teresa Rodríguez propone a Iglesias, Errejón y Garzón concurrir el 10N con la papeleta de Adelante Andalucía

CÁDIZ, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

La coordinadora general de Podemos Andalucía, Teresa Rodríguez, ha lanzado este viernes una última propuesta al líder de su partido, Pablo Iglesias; el líder de Más País, Íñigo Errejón, y al coordinador federal de IU, Alberto Garzón, para concurrir de manera conjunta bajo una única papeleta de Adelante Andalucía a las elecciones generales del próximo 10 de noviembre y así evitar que se fragmente el electorado de izquierdas en esta comunidad autónoma, donde "no podemos permitirnos el lujo de perder ningún voto".

"Hago un llamamiento a Más País, a los compañeros de Unidas Podemos, como así hemos hecho ya internamente en Podemos, a las fuerzas andalucistas que forman parte de Adelante y a IU, a tratar de encontrar en las próximas horas un acuerdo satisfactorio para representar a los andaluces en una sola lista", ha manifestado Teresa Rodríguez en rueda de prensa en Cádiz.

Tras asegurar que nunca se ha planteado unirse a Errejón e insistir en que tampoco ha sopesado nunca presentar una lista contra Iglesias, la líder andaluza de Podemos ha pedido a estos agentes que tengan "responsabilidad histórica de mirada larga", al tiempo que ha explicado que contactará con ellos entre hoy y mañana a fin de defender esta propuesta de unidad, que también contempla que Andalucía tenga un grupo propio dentro del confederal de Unidas Podemos en el Congreso y que las candidaturas se confeccionen en las provincias, "para hacer unas listas con diputados que respondan a sus territorios".

"No nos podrán decir que no hicimos todo lo posible para tratar de conseguir la unidad", ha aseverado Teresa Rodríguez, que ha apelado para defender su propuesta al sentido de la responsabilidad con la siguiente generación de andaluces, "que merecen un gobierno que haga políticas sociales, sostenibles y responsables ambientalmente y porque no podemos asumir el riesgo de que se forme un gobierno de derechas o del PSOE influido por la derecha y la extrema derecha, que también puede pasar", más siendo Andalucía la comunidad que más diputados aporta al Congreso.

De este modo, Podemos Andalucía cree que el paraguas de Adelante Andalucía, la confluencia electoral que comparte con IU, Izquierda Andalucista y Primavera Andaluza, "un proyecto de fraternidad entre compañeros que se tratan de igual a igual y que obtuvo unos resultados en las elecciones andaluzas del 2D a los que el resto de procesos electorales hicieron buenos, es una buena fuerza para resistir y conseguir una buena representación en el Congreso" para así evitar que se pueda formar un gobierno de la derecha influido por la extrema derecha, en alusión al Ejecutivo andaluz.

En términos concretos, Teresa Rodríguez ha explicado que proponen que Andalucía tenga un grupo propio dentro de Unidas Podemos en el Congreso en los mismos términos que lo tienen catalanes, gallegos, valencianos, cántabros o canarios, y que ésta es una reivindicación histórica de Andalucía para "poner en el centro de la política los problemas de esta comunidad autónoma". Según ha explicado, Andalucía no tiene grupo en la Cámara Baja desde 1979 y lograrlo ahora es "central" para Podemos Andalucía.

EVITAR QUE GOBIERNE LA DERECHA

Así las cosas, defiende un acuerdo de unidad para "amortiguar el efecto que pueda generar la fragmentación del voto del espacio del cambio en Andalucía, al menos aquí, donde tenemos una representación muy importante en el Congreso".

Preguntada por las críticas a la irrupción de Más País en el panorama nacional desde las filas de Unidas Podemos, Teresa Rodríguez ha dicho que entiende ciertos comentarios porque "hay cosas que tocan mucho al corazón en la política, porque se invierte mucho tiempo y se ponen muchos sentimientos en la construcción de un proyecto político", si bien ha hecho hincapié en que los ciudadanos "lo que quieren no es ajustemos cuentas sino que seamos capaces de garantizar un gobierno que esté a la altura de las circunstancias".

La dirigente gaditana, que ha incidido en que las diferencias entre fuerzas políticas son "legítimas", ha señalado que tiene opiniones muy diferentes a las de Iglesias y Errejón en muchos asuntos como, por ejemplo, respecto a la relación que deben mantener con el PSOE, si bien por encima de esas discrepancia, prioriza la necesidad de "evitar que gobiernen las derechas".

Así, aunque no tengan las mismas opiniones, Rodríguez quiere "poder debatir con mis compañeros, llegado el momento, qué hacemos con el PSOE", mientras que avisa de que planteando varias papeletas del espacio que se sitúa a la izquierda del PSOE a los ciudadanos "corremos el riesgo de que no podamos ni debatir eso si las derechas suman o porque el PSOE se sienta más reforzado en pactar con su derecha, que lo está deseando". "No hace falta opinar lo mismo sobre la táctica concreta pero sí podemos estar juntos en la idea de que es necesario construir una alternativa a políticas neoliberales", ha abundado.

Con todo, Teresa Rodríguez ha insistido en que plantean una propuesta integradora, una única papeleta, aclarando que si no hay acuerdo, de este espectro, competirán dos listas en Andalucía "una de Unidas Podemos y otra de la candidatura de Errejón" y esto, a su juicio, "sería un drama" porque al desazón de la repetición electoral en los ciudadanos, "se suma que tengan que decidirse por unos u otros, esto generar que más gente no vote o que voten pero falten votos para conseguir escaños y se los cedamos por poco a la derecha".