13 de septiembre de 2019

Vox pide a la Junta explicaciones sobre unas ayudas para una "Biblioteca de Género" en Chiclana (Cádiz)

SEVILLA, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario Vox ha registrado una pregunta en el Parlamento andaluz para que la Consejería de Turismo dé explicaciones sobre unas ayudas concedidas a Chiclana de la Frontera (Cádiz) para acondicionar un local para una "Biblioteca de Género", un proyecto que se presentó en 2018 dentro del marco de subvenciones para municipios turísticos.

Así, la pregunta de la diputada por Cádiz y portavoz de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Ángela Mulas, pide explicaciones teniendo en cuenta que la subvención, aprobada este año, fue concedida debido a su condición de municipio turístico, a pesar de que el objeto y finalidad del proyecto "no tiene relación alguna con la actividad turística".

De esta manera, Vox ha rechazado que los municipios turísticos, como es Chiclana, reciban subvenciones por parte de la Consejería de Turismo para actuaciones que no están relacionadas con el hecho turístico, ya que "no resulta coherente que se destine 48.467,84 euros en el acondicionamiento de un local que no beneficia en nada al turismo".

El grupo parlamentario ha recordado que este municipio gaditano, bajo la condición de Municipio Turístico desde 2006, ha recibido subvenciones y ayudas por la Consejería del ramo con el fin de poner en marcha distintas actuaciones turísticas.