1 de julio de 2019

Dos docentes del CEIP Abencerrajes de Granada, galardonadas con el premio nacional eTwinning

GRANADA, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las docentes del CEIP Abencerrajes Esther González Guerrero y Mª Angustias Molina González han obtenido el Premio Nacional eTwinning 2019 con su proyecto 'All different, all the same', desarrollado de modo colaborativo junto a centros de Finlandia, Italia, Eslovenia, Chipre y España y dirigido al alumnado de Educación Infantil de 4 años y de 2º de Primaria.

El proyecto, que se ha desarrollado en inglés como lengua de trabajo y en cada una de las diferentes lenguas de los centros, trabaja sobre la inclusión del alumnado con diversidad funcional, según informa la Junta.

Junto a las dos profesoras granadinas han resultado galardonadas por este mismo proyecto dos docentes del CEIP Serrano Clavero de la Comunidad Valenciana. El premio fue entregado el martes 25 de junio a las profesoras por la ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá.

El delegado territorial de Educación y Deporte, Antonio Jesús Castillo García, ha felicitado a las dos ganadoras y les ha agradecido el esfuerzo.

El proyecto ha buscado difundir actitudes de respeto y tolerancia a la diversidad a través de las actividades desarrolladas, concienciando al alumnado de la sociedad diversa en la que viven y formándolos como ciudadanos europeos comprometidos.