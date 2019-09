La Junta vigilará que los colegios permitan a deportistas que compiten poder conciliar con sus estudios

MÁLAGA, 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

Estudiar y poder competir sin que al deportista se le pongan trabas es uno de los objetivos de la Consejería de Educación y Deporte, según ha indicado su responsable, Javier Imbroda, quien ha informado de que se ha enviado circulares a los colegios de Andalucía para que se permita esa conciliación.

Así, ha manifestado que la Inspección educativa estará "muy pendiente" de que esa conciliación de los alumnos que quieren estudiar y hacer deporte de competición "sea real y que los estudios no sean un obstáculo para que puedan seguir mejorando y compitiendo".

Imbroda ha lamentado durante su participación en Málaga en el Foro SUR que en el año 2019 siga habiendo estas dificultades: "Quiero que sea una realidad en todos los centros, que estén obligados a conciliar los estudios con el deporte de competición". Es más, el titular andaluz de Educación ha indicado que esto debe llegar también a las universidades y en ello trabaja para que "más pronto que tarde" estos alumnos "no tengan que irse fuera de España porque no pueden estudiar y competir a la vez".

El consejero ha reiterado que la actividad física en los colegios y el deporte de competición "no tienen nada que ver". En este sentido, ha destacado que pedirán a los profesores de Educación Física que les ayuden a ver "las capacidades y el talento de niños para la competición".

Javier Imbroda ha realizado durante su intervención un recorrido por la situación actual de la educación y el deporte en Andalucía, destacando cómo cada día le acusan de estar "desmantelando el sistema público", incidiendo en que la Junta este año tiene "el mayor presupuesto para educación de la historia".

"Te dicen que estás desmantelando la educación pública y suprimiendo unidades de Infantil y Primaria pero tenemos 13.000 niños menos, que dividido por la ratio salen 520 aulas. Hemos bajado la ratio e introducido 750 maestros pero no escucho que en Secundaria se han aumentado más de 200 unidades públicas, que en Educación Especial hay 130 unidades más o que en se han abierto 166 unidades públicas de FP", ha relatado Imbroda, quien ha criticado las "mentiras" que escucha al respecto.

El consejero andaluz ha manifestado que se está actualmente "ante una colosal transformación de la educación en el mundo", apuntando que Andalucía tiene ante sí una tarea "muy compleja". "Todos los indicadores nos dicen que estamos en el furgón de cola de todas las regiones europeas y hay centros que funcionan maravillosamente bien pero de qué me sirve que a uno le vaya bien si a los demás no les va bien", se ha preguntado, incitando a la colaboración entre centros.

En este sentido, ha lamentado que se hable mucho de educación pero que no se piense en los niños y jóvenes. "Quién piensa en ellos", ha cuestionado, incidiendo en su apuesta por internacionalizar la formación: "las raíces son locales pero los desafíos son globales".

Imbroda ha incidido en su intervención en que ha comprobado que en las comunidades autónomas españolas el abandono escolar es similar a la tasa de paro: "El abandono escolar es la cantera del paro", ha sostenido, añadiendo que en las desigualdades educativas "es donde nacen las desigualdades sociales".

Por ello, ha destacado que otra prioridad de su equipo es atender a los alumnos más vulnerables, en zonas desfavorecidas y de educación especial. Así, se pondrá en marcha un plan de choque para atajar la brecha social e intentar reducirla.

También en el turno de preguntas ha sido cuestionado por la autoridad de los profesores, asegurando que actualmente existe un problema en ese sentido con los docentes pero también con los médicos, ha puesto como ejemplo. "Hoy el respeto es uno de los valores en peligro de extinción y el respeto empieza en las familias; ese respeto se proyecta a los distintos ámbitos y hay esa falta de respeto", ha lamentado.

Ha recordado que, precisamente, una de sus primeras medidas es la ley de autoridad del profesor que en este curso prevé entrar en el Parlamento andaluz, un mecanismo que "por sí solo no conquista el respeto y la autoridad pero sí lanza un mensaje". "No voy a tolerar ninguna falta de respeto a los docentes, ni una, y ya no digo agresiones; actuaremos con contundencia", ha enfatizado Javier Imbroda.

Sobre la situación actual y cómo explicar a un joven que un 'youtuber' comiendo cien hamburguesas no es un modelo a seguir, el titular andaluz de Educación ha señalado: "Los ejemplos primero en casa y después en el centro educativo; tienen que ser suficientemente fuertes para que cuando vean esto no les provoque ningún efecto".

A su juicio, la educación es "equilibrio entre firmeza y cariño: si es solo firmeza haremos niños insensibles; si es todo cariño serán blandos, débiles y caprichosos y ese equilibrio nace en la familia y tiene que equilibrarse en el centro educativo". "Esos niños tienen que ver ejemplos", ha recalcado el consejero andaluz.

"LA VERDADERA TRANSFORMACIÓN SE GESTA EN LAS ESCUELAS"

Por otro lado, en su intervención, Imbroda ha subrayado la importancia de los docentes y a que "están obligados y tienen que tener formación para descubrir el talento de los niños". "Hoy no sólo es el conocimiento, la información, sino descubrir en ellos su talento y que puedan desarrollar sus capacidades", ha afirmado.

La labor de transformación de la educación, según el dirigente, tiene que darse en los claustros de profesores: "La verdadera transformación, diría que casi revolución, se gesta en las escuelas y allí tenemos que ir".

En su opinión, en los claustros es donde se tienen que decir "muchas verdades incómodas". "En un claustro todo el mundo se conoce muy bien, se sabe quién da el do de pecho y quién no. Eso son los equipos". Por ello, quien tiene la responsabilidad "a veces tiene que decir verdades incómodas y no es fácil", ha dicho Imbroda, quien ha agregado: "No estamos ahí para hacer amigos sino para que nuestros niños y jóvenes sean mejores; que luego nace una relación personal, fantástico".

En este punto ha aludido a las críticas recibidas por decir que las asociaciones de padres y madres (AMPAS) "son fundamentales hasta la puerta del colegio". "Me costó una bronca, me dijeron de todo pero lo que quise decir es que cada uno tiene su responsabilidad y la de ellos --las AMPAS-- es colaborar, no dirigir y mucho menos gestionar". "Les dije que no conozco a ningún docente metiéndose en la casa de una familia para decirle 'oye, esta decoración está regular' o 'en esta casa se come regular'; pero hoy las familias se meten en las aulas".

Según Imbroda, la dirección y la gestión "pertenecen al director y a su equipo directivo; eso tiene que quedar claro", es más, cree que la interacción de los colegios con las delegaciones territoriales "tiene que ser de la dirección, no del AMPA".

EDUCACIÓN CONCERTADA

Imbroda ha defendido la educación concertada, asegurando que es "fundamental" en el sistema educativo y ha confiado en que "siga aportando calidad y conviviendo como hasta ahora con la pública", lamentando que se caiga en el "absurdo debate ideológico".

También ha informado de que en la primera quincena de octubre se convocarán las mesas sectoriales para plantear una hoja de ruta "de todas las cosas que vienen reivindicando hace décadas", entre ellas la jubilación parcial, es decir, que se permita al profesorado de la concertada poder jubilarse a los 60 años o tener reducción de jornada a partir de 55, como sucede en la pública: "Va por ese camino", ha dicho, esperando que pueda entrar en vigor este curso.

Por último, ha manifestado que está de acuerdo con la implantación universidades privadas en Andalucía y ve un "disparate" que no se permita a profesores recomendar libros a sus alumnos.