10 de julio de 2019

Más de 230 alumnos de Almería participan en el Plan de Refuerzo Estival en una decena de centros

ALMERÍA, 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

Más de 230 escolares de la provincia de Almería participan en el Plan de Refuerzo Estival puesto en marcha por la Consejería de Educación y Deporte de la Junta de Andalucía a través de diez centros de la provincia que ha supuesto la contratación de 57 profesores en esta experiencia "piloto" destinada a "trabajar sobre todo las competencias del alumnado más que las materias".

Así lo ha explicado en declaraciones a los medios la delegada territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de la Junta en Almería, María del Carmen Castillo, quien ha visitado el CEIP Mar Mediterráneo de la capital almeriense en el que se desarrolla un programa pensado para "combatir una tasa de abandono escolar que en Andalucía ronda el 22 por ciento".

La delegada ha reconocido que el programa se articuló de forma "muy ambiciosa" por parte de la Consejería, ya que en sus inicios el plan estaba dirigido a dar una alterantiva formativa a 11.400 alumnos de educación Primaria de la provincia de Almería mediante la activación de 26 centros escolares.

"Es verdad que el poco tiempo que hemos tenido para prepararlo no da para que llegue a toda la ciudadanía y a la propia comunidad educativa todas las bondades del propio programa. Nosotros creíamos que había que hacerlo y que ponerlo a disposición de la comunidad educativa y aunque no haya llegado a los 10.000 u 11.000 escolares, pues como experiencia piloto y para aprender está funcionando estupendamente", ha valorado Castillo.

El programa tiene como objetivo que el alumnado desarrolle competencias en comunicación lingüística, matemáticas e inglés en combinación con el desarrollo de la actividad física y el deporte, "por lo que es un programa muy compensado", a juicio de la delegada, para quien "muchas veces la gente no se apunta a este tipo de iniciativas hasta que no las ve", con lo que confían en que una vez se asiente y se valore permita seguir con el modelo o mejorarlo. "Si funciona, seguimos; si no, se cambia", ha apostillado.

Durante su visita al CEIP Mar Mediterráneo, la directora del centro, Isabel Ferre, y la coordinadora del programa, Rosa María García, junto a cinco docentes han explicado sus impresiones acerca del plan por el que se han distribuido 75 escolares en las dos quincenas del mes de julio.

MÉTODO "MOTIVADOR Y LÚDICO"

La metodología de trabajo desarrollada en todos los centros, destaca por su componente "motivador y lúdico", basada en el aprendizaje cooperativo y de proyectos, así como la gamificación, y teniendo en cuenta el trabajo desde un punto de vista más distendido y flexible, tanto a nivel individual como grupal.

La directora ha destacado la importancia de acercar a las familias el plan, dado que "actualmente son muchos los padres y madres que nos piden alargar la participación de su hijo a la siguiente quincena de julio o incluso preguntan si se pueden apuntar ahora al programa".