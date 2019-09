28 de septiembre de 2019

Villalobos: "Avanzar en una mejora de la financiación local será el punto estratégico de esta legislatura"

SEVILLA, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) ha reelegido este sábado a Fernando Rodríguez Villalobos como presidente en su X Asamblea General, quien en su discurso de investidura ha subrayado que avanzar en una mejora de la financiación local será "el punto estratégico" de esta nueva legislatura.

En su discurso, Villalobos ha querido agradecer "con honor, orgullo y una abrumadora responsabilidad" el hecho de estar al frente, una nueva legislatura, en la presidencia de la FAMP, mandato, en el que llega, según ha apuntado, con "varios asuntos pendientes, que se antojan estratégicos en el futuro de lo local".

De este modo, el también presidente de la Diputación de Sevilla ha indicado que el primero de estos asuntos es el de la financiación local toda vez que es "una cuestión eternamente postergada, que sigue en el estado actual por la generosidad desinteresada de Ayuntamientos y Diputaciones".

"Desde el inicio, las entidades locales tuvieron el sentido de Estado suficiente y la valentía de posponer este asunto vital para nosotros, con tal de que cristalizaran deseos como el de la España de las autonomías, pero lejos de servirnos de credencial, esa generosidad altruista local no ha sido aun correspondida por el resto de administraciones", ha abundado Villalobos.

Por ello, ha recalcado que es necesario crear una mesa de trabajo y plantear una nueva financiación que se nutra en un 60 por ciento de tributos propios para que "un 33 por ciento nos llegue del Estado y el resto lo aporten también, con generosidad, las comunidades autónomas".

Continuando esa línea, ha pedido distribuir los ingresos del conjunto del país emulando un reparto que "tan bien funciona en la mitad norte de Europa" como es el de un 50 por ciento de recursos para el Estado, un 25 por ciento para las comunidades autónomas y otro 25 por ciento para las entidades locales.

De otra parte, Villalobos ha hecho mención a los 26.500 millones de euros en depósitos bancarios que, a día de hoy, tenemos las corporaciones locales en los bancos y que siguen "sin poder emplear aunque estemos saneados"

"Ese dinero bloqueado es un lujo que no se puede permitir el municipalismo, por eso, además de reclamar una financiación local cargada de sentido común, también vamos a colocar al frente de nuestros retos esa necesidad de invertir los depósitos bancarios en nuestra gente", ha profundizado.

DESPOBLACIÓN RURAL Y REGLA DE GASTO

Asimismo, el presidente de la FAMP ha querido poner el foco también en la despoblación rural y en la regla de gasto que se le imponen a las corporaciones locales.

En ese sentido, ha censurado que la despoblación afecta ya a la mitad de los municipios andaluces agravándose "en las poblaciones menores de 5.000 habitantes, donde dos de cada tres localidades sufren la regresión de sus habitantes" constituyendo un reto que "podamos afrontar juntos, con sensatez y con recursos".

Así, para combatir esa cuestión y "tener más margen de maniobra", Villalobos ha remarcado la importancia de la revisión de la regla de gasto para las entidades locales en materia de supresión de limitaciones al destino del superávit local.

"Es cuando menos paradójico cumplir arrajatabla con estipulado en clave de estabilidad, sacar 'cum laude' en la gestión de recursos y, aun así, que se nos penalice de igual manera que a otros que no cumplen dado que regla de gasto es la que da como resultado el techo de gasto", ha añadido el presidente de la FAMP, que ha lamentado que esta tesitura "pone un listón en el que, si no llegas gastando, baja a donde lo has dejado; y si te pasas, te penaliza con un plan económico financiero".

TRANSFORMACIÓN DIGITAL

De otra parte, Villalobos ha indicado que otro eje estratégico a desarrollar en este nuevo mandato es la transformación digital toda vez que ha apuntado que "el tsunami tecnológico" de la siguiente década dejará los avances actuales que han hecho los ayuntamientos "en agua de borrajas".

En ese aspecto, ha indicado que la transformación digital de los procesos administrativos será "radical", con el 'dato' como base de la toma de decisiones y el servicio a la gente y para que ello ocurra, ha subrayado la importancia de que los trabajadores de las entidades locales "se adapten".

"Estaremos, además, vigilantes para pescar en el caladero europeo, porque sabemos que hay recursos del presente marco comunitario que pueden dar muchísimo juego en clave local", ha añadido Villalobos.

Por último, ha indicado que reforzarán el papel de la FAMP el Consejo Andaluz de Gobiernos Locales donde se estará "muy pendiente" de los desarrollos normativos en cuestiones clave para los ayuntamientos, como la Ley de Policía Local de Andalucía, una nueva ley para las Haciendas Locales o la nueva Ley de Urbanismo, que el ejecutivo regional sitúa para dentro de dos años.