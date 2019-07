1 de julio de 2019

Adelante pide al alcalde de Huelva que convoque "urgentemente" el órgano de participación de los fosfoyesos

HUELVA, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Adelante Huelva en el Ayuntamiento de Huelva, Mónica Rossi, ha registrado este lunes un escrito en el Consistorio en el que se dirige al alcalde, Gabriel Cruz (PSOE), para que "proceda a convocar, lo antes posible, en los próximos días, antes de que acabe el mes de julio" el órgano de participación de los fosfoyesos, con el fin de "valorar y tomar medidas frente al proyecto de mínimos con el que Fertiberia pretende tapar las balsas de residuos".

En un comunicado, Rossi ha explicado que, recientemente, Fertiberia, empresa responsable de los 120 millones de toneladas de fosfoyesos que cubren la ría de Huelva, ha anunciado que para el mes de septiembre presentará el proyecto con el pretende intervenir sobre las balsas de fosfoyesos, el cual, a su juicio, "debe ser analizado y pasar por el criterio de este órgano y no ser unilateral y carente de consenso alguno".

Según ha anunciado la propia Fertiberia a través de los medios de comunicación, su plan consistiría en el encapsulamiento de los fosfoyesos para evitar cualquier contacto con el exterior, y la restauración y revegetación de los terrenos para integrarlos en la marisma, una vez drenada el agua interna del fosfoyesos y el agua infiltrada por las lluvias.

No obstante, Mónica Rossi ha señalado que su grupo "no se va a conformar con este plan de mínimos de Fertiberia", sino que van a seguir reclamando, colectivamente, que el plan para restaurar las balsas "no se quede en el cubrimiento de las mismas, ya que el objetivo es que sirva para devolver las marismas a su estado original, con un proyecto ambicioso, consensuado y que cuente con la participación de los expertos designados por el propio órgano de participación".

En este sentido, la portavoz municipal de Adelante Huelva ha recordado que el plan de Fertiberia "no cuenta con el consentimiento de la población y las instituciones de Huelva y esto ha quedado demostrado con varias manifestaciones en la calle contra el mismo y con acuerdos del pleno del Ayuntamiento de Huelva y del propio órgano de participación", que se han posicionado, ha subrayado, "rechazándolo abiertamente por resultar insuficiente para cubrir las expectativas para descontaminar las marismas".

"No vamos a conformarnos con que Fertiberia se quite de enmedio sus responsabilidades legales por ser la culpable de este desastre medioambiental, por el que ya ha sido condenada por la Audiencia Nacional, cubriendo los fosfoyesos con un capa tierra y sin tomar medidas por las filtraciones que se puedan seguir produciendo desde los fosfoyesos hacia la ría", ha hecho hincapié Rossi.

Por ello, la portavoz municipal de Adelante Huelva ha considerado que el órgano de participación tiene que reunirse, contando para ello con la participación de todos los agentes implicados, para "adoptar un acuerdo que impida a Fertiberia tomar una decisión unilateral sobre las balsas de fosfoyesos".

Además, Rossi reclama al Gobierno central que tenga en cuenta todas las alegaciones que se presentaron en el año 2017 contra el proyecto que entonces presentó Fertiberia y que "tiene en contra a todas las instituciones y colectivos de Huelva y que, por ello, dictamine contra el plan de la empresa contaminante para lograr que el proyecto de restauración sea el mejor posible y no el que pretende Fertiberia llevar a cabo unilateralmente".

En cuanto a las convocatorias de la mesa de los fosfoyesos, Rossi ha lamentado que "el alcalde de Huelva no le dé la importancia que tiene este órgano de participación, ya que sólo la convoca cuando se lo hemos reclamado". Así, la última vez que se reunió este órgano fue en octubre del año pasado y "el alcalde tuvo que convocarlo, tras un acuerdo del pleno del Ayuntamiento, que le instó a hacerlo", ha concluido.