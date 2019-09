Cs preguntará en el Pleno de Huelva por las obras en la Plaza de los Dolores "sin fecha tras años de espera"

HUELVA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Huelva va a preguntar en el próximo Pleno municipal al equipo de Gobierno socialista cuándo van a comenzar las obras de peatonalización de la Plaza de los Dolores de Huelva "que siguen sin fecha oficial de inicio después de años de espera de los vecinos de este barrio de la capital onubense".

El portavoz de Cs en el Ayuntamiento, Guillermo García de Longoria, ha recordado que a principios de 2018 el Consistorio ya aprobó en Pleno que se peatonalizara la Plaza de los Dolores y se actuara con Fondos Feder correspondientes a la Edusi en la ladera del Conquero que linda con la Calle Benito Pérez Galdós en la trasera de la plaza y, en concreto, para desplazar el muro de contención acercándolo más al canal de aguas y así ganar espacio para compensar los aparcamientos que se perderían con la peatonalización de la plaza.

En un comunicado, el edil ha explicado que "un año y medio después, los vecinos siguen sin tener una fecha para el inicio de estas obras, que les volvieron a prometer en campaña electoral y que el equipo de Gobierno que dirige Gabriel Cruz (PSOE) es incapaz de poner en marcha y ejecutar, como ocurre con tantos y tantos proyectos que mantiene a la ciudad paralizada y llena de edificios y solares sin uso", ha criticado García de Longoria.

El portavoz municipal ha lamentado que "la ciudad sigue perdiendo población y aumentando el desempleo por la parálisis en la que la tiene sumida el equipo de Gobierno actual que no sabe desarrollar el proyecto del Ensanche, no sabe revitalizar el centro de Huelva y no sabe realizar las obras que necesitan en los barrios para mejorar la calidad de vida de los vecinos que llevan años escuchando las promesas del alcalde sin plazos".