10 de septiembre de 2019

Educación asegura que la ratio en primero de Primaria en el colegio de Paterna en Huelva "está dentro de la normativa"

HUELVA, 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

La delegada de Educación y Deporte de la Junta en Huelva, Estela Villalba, ha asegurado este martes que la ratio por clase, en este caso de 27 alumnos, de primero de Primaria en el colegio Sánchez Arjona de Paterna del Campo, "está dentro de la normativa", aunque ha incidido en que "los números no son definitivos" y que se analizarán de nuevo en este mes de septiembre.

En rueda de prensa para informar sobre el inicio del curso escolar 2019-2020, y preguntada por este asunto, Villalba ha dejado claro que mantuvo una reunión el 9 de julio con el alcalde de Paterna, Juan Salvador Domínguez (PSOE), con la comunidad educativa y con el director del centro, en la que le expusieron este problema y los emplazó a este mes de septiembre, porque, según ha insistido, "los números no son definitivos".

"Les dije que el aumento de cupo --refiriéndose al aumento de un profesor-- se vería en septiembre, de hecho se verá en este mes, pero todavía no podemos ver cuántos cupos nos van a quedar hasta que no se cierre la escolarización en Secundaria y no veamos cuántos profesores vamos a necesitar y cuántos podremos usar en Primaria", ha remarcado Villalba, quien ha dejado claro que, "una vez analizados los números, volverán a los colegios que estén más apretados".

En este sentido, ha insistido en que desde la Consejería saben que la ratio son 25, que se permite hasta 28 y que 27 es un número apretado, pero ahora mismo "en ese centro de Paterna están conforme a la ley", por tanto, ha remarcado que "se verá cuando sepamos qué cupo tenemos porque respecto al dinero que se destina a Capítulo 1, que es el del pago a los profesores, no nos podemos pasar bajo ningún concepto".

Esta situación, según ha precisado, "no solo se da en Paterna, hay más unidades de la provincia que están apretados, y nos encantaría echar una mano porque somos conscientes de la situación", a lo que ha añadido que entiende que "las madres estén nerviosas pero tienen que esperar porque, aunque somos sensibles a sus circunstancias, no son especialmente gravosas. En la Delegación tenemos que ver la provincia de manera global y repartir lo que tenemos conforme lo vayamos viendo".

En cuanto a la solicitud por parte de ese AMPA para mantener una reunión con ella, ha asegurado que no le consta y que la cantidad de solicitudes, desde que fue nombrada delegada, "ha sido brutal".