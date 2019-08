El jefe de la Policía Local de Punta Umbría (Huelva): "Tengo dos días de cumpleaños"

HUELVA, 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

El subinspector jefe de la Policía Local de Punta Umbría (Huelva), Antonio Garrido, --el cual recibió el alta médica este jueves tras ser apuñalado este miércoles en plena playa durante un dispositivo contra la venta ambulante ilegal--, ha escrito un mensaje en su perfil de Facebook donde agradece todas las muestras de cariño recibidas y asegura, tras ver las imágenes de la agresión, que ahora tiene "dos días de cumpleaños al año".

"Tras el cobarde, traicionero y vil intento de matarme en medio de mi playa a las dos de la tarde, a cara descubierta y con ensañamiento, por una intervención y denuncia administrativa contra la venta ambulante no autorizada y debido a las tantas y tantas muestras de apoyo de tantísima gente y de tantos lugares diferentes, me gustaría decir que: ya estoy en casa con el alta hospitalaria y a la espera de las diferentes revisiones y curas de los cinco navajazos que le dio tiempo a dar en tan poco tiempo", ha escrito en su publicación, consultada por Europa Press.

De este modo, el agente ha agradecido los mensajes de preocupación y ánimo. "Agradecer a todos y cuantos han mandado mensajes de preocupación y ánimo y que no he podido contestar personalmente por razones obvias. A mi familia, a mis compañeros de mi Policía y de otras policías de toda España y extranjero, corporación municipal y su grupo de gobierno, vecinos de mi pueblo, etc".

Además, ha admitido que "también se le pone la carne de gallina" cuando ve el vídeo que circula por las redes sociales de la agresión a cámara lenta, al tiempo que para su presunto agresor pide que "se aplique justicia". "Gracias a todos, en breve estaré a vuestro servicio", ha concluido.

Por otro lado, según han informado desde el TSJA este mismo viernes Garrido ha acudido a la Audiencia Provincial de Huelva donde está siendo examinado por el médico forense, mientras que dos de los detenidos permanecen en los calabozos del juzgado de guardia a la espera de tomarles declaración en el juzgado de Instrucción número cinco de Huelva, que es el que se encuentra de guardia.

Por su parte, el tercer detenido, un bañista que intercedió en el tumulto generado supuestamente para defender a los vendedores, fue puesto en libertad con cargos durante todo el periodo de detención dado su estado de salud y al tener un domicilio conocido, pero también se ha personado en los juzgados para prestar declaración ante el juez.