Junta recuerda a PSOE que el cambio estatutario del Consorcio de Transporte de Huelva "venía de la legislatura anterior"

HUELVA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El delegado territorial de Fomento, Infraestructuras y Ordenación del Territorio, José Manuel Correa, ha criticado este martes "la pataleta" del PSOE al asegurar que no va a acudir al consejo de administración del Consorcio de Transporte cuando el cambio estatutario con el que está disconforme, como ha explicado, "solo se ha ratificado" ya que dicha propuesta "venía de la legislatura anterior".

En declaraciones a Europa Press, el delegado ha señalado que ese cambio estatutario "no lo gestiona el PP y Ciudadanos (Cs) en el gobierno actual sino que es un cambio estatutario que ya venía de la legislatura anterior", por lo que ha recriminado "la excusa" de los socialistas, la cual "se cae por su propio peso" porque el cambio "estaba sobre la mesa y lo que se ha hecho es ratificarlo".

Estas palabras se producen después de que el PSOE de Huelva trasladara su disconformidad ante el cambio de los estatutos en el Consorcio de Transporte que otorga a la Junta el 51 por ciento. Por ello, los representantes socialistas de Huelva no acudirán este martes al consejo de administración, para constituir dicho consorcio tras los comicios municipales, como medida de protesta ante el cambio de los estatutos.

Del mismo modo, el delegado de Fomento ha precisado que desde que tomó posesión la nueva junta de gobierno se han convocado cuatro consejos de administración del Consorcio de Transportes y "en ninguno ha aparecido ningún alcalde socialista" y todo antes de dicha modificación estatutaria.

Por ello, se ha mostrado convencido de que "desde el primer momento existía el bloqueo" por parte del PSOE, al tiempo que ha lamentado que "ahora salgan excusándose con esa modificación estatutaria" cuando no han asistido ni al consejo relativo a las cuentas correspondientes a 2018 que "venían de la etapa socialista".

Correa ha indicado que con dicho cambio estatutario no existirá "el bloqueo" por parte del PSOE ya que la representación pasaría en la Junta de Andalucía del 45 al 51%, los ayuntamientos del 50 al 45%, y la Diputación Provincial del 5 al 4%, y así "no se produciría ese bloqueo" porque "con toda la ironía nos han dicho que no van a permitir la operatividad del Consorcio porque han perdido la Junta".

Todo se debe, como ha proseguido, "al pataleo y porque están buscando una excusa para el bloqueo" ya que "llevamos cuatro convocatorias para aprobar las cuentas y las cuatro se han tenido que suspender por la ausencia de los dos vicepresidentes, los alcaldes socialistas de Huelva y Moguer, Gabriel Cruz y Gustavo Cuéllar, respectivamente, cuando su presencia era "imprescindible" y, debido a su no asistencia, "no se podía ni convocar el propio consejo".

"Este cambio estatutario no lo agiliza el propio PP y Cs porque ya venía establecido por el propio Partido Socialista en la legislatura anterior y la excusa se cae por su propio peso porque estaba sobre la mesa y solo se ha ratificado en consejo de gobierno este cambio estatutario que venía establecido anteriormente", ha concluido.