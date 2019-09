10 de septiembre de 2019

Padres del colegio de Paterna del Campo (Huelva) impiden que sus hijos entren en clase "por incumplimiento de la ratio"

PATERNA DEL CAMPO (HUELVA), 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Padres del Colegio Sánchez Arjona de la localidad de Paterna del Campo (Huelva) han iniciado este martes, primer día de curso, una protesta que consiste en llevar a sus hijos al centro, alumnos todos de primero de Primaria, pero sin que entren en clase "al no cumplir la Junta de Andalucía la ratio establecida".

En declaraciones a los periodistas el secretario del AMPA 'José Martínez Oria', Francisco Javier Álvarez, "la normativa autonómica recoge que cada clase no debe tener más de 25 alumnos, sin embargo en esta clase suman 27, al unificar dos líneas de Infantil en una en el primer curso de Primaria".

En este sentido, ha lamentado que "quien hace la ley hace la trampa, ya que la Administración se reserva un diez por ciento, que alcanzaría los 27 alumnos, para imprevistos o nuevas incorporaciones a lo largo del curso, sin embargo lo asumen al inicio".

Al respecto, ha asegurado que desde el centro les han comunicado que éste solicitó dos clases para estos niños "pero la Administración planificó las dos líneas en una", entonces, ha remarcado que la idea es "llevar a los niños al centro cada mañana pero sin entrar en el aula" hasta que se abra la segunda unidad.

"Nuestro objetivo es que se abra una segunda línea porque es lo justo para los niños, está en riesgo la calidad educativa y la Administración no puede escatimar en gastos", ha precisado Álvarez, quien ha asegurado que han intentado ponerse en contacto con la delegada de Educación en Huelva, Estela Villalba, a través de diversas vías, incluso fueron atendidas un grupo de madres en el departamento de Inspección Educativa, pero Villalba "no da cita y no atiende".

Del mismo modo, ha asegurado que, a título personal, "una madre hizo un escrito a la delegada a mediados de julio pero no hemos obtenido respuesta alguna por su parte". También lo han intentado a través del Ayuntamiento pero "les contestan que la delegada no da cita" por lo que viendo la situación "hemos tomado la decisión de plantarnos, acudir a clase todas las mañanas con los niños, pero sin que entren en las aulas".