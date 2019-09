Padres del colegio de Paterna vuelven a impedir que sus hijos entren en clase "por incumplimiento de la ratio"

PATERNA DEL CAMPO (HUELVA), 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

Padres de niños de primero de Primaria del Colegio Sánchez Arjona de la localidad de Paterna del Campo (Huelva) han vuelto a impedir este miércoles, primer día de colegio con horario completo, la entrada de sus hijos en el aula a pesar de llevarlos al centro, "al no cumplir la Junta de Andalucía la ratio establecida".

En declaraciones a Europa Press, Eva Rivera, vocal del AMPA 'José Martínez Oria', ha precisado que "el objetivo es hacer lo mismo cada mañana hasta que la Junta abra una segunda unidad para este curso". En este punto, ha recordado que "la normativa autonómica recoge que cada clase no debe tener más de 25 alumnos, sin embargo en esta clase suman 27, al unificar dos líneas de Infantil en una en el primer curso de Primaria".

De hecho, ha señalado que el año pasado estos 27 alumnos estaban repartidos en dos clases, una de 14 y otra de 13 alumnos, que los padres ahora requieren.

Este martes, en declaraciones a los periodistas el secretario del AMPA 'José Martínez Oria', Francisco Javier Álvarez, lamentó que "quien hace la ley hace la trampa, ya que la Administración se reserva un diez por ciento, que alcanzaría los 27 alumnos, para imprevistos o nuevas incorporaciones a lo largo del curso, sin embargo lo asumen al inicio".

Al respecto, aseguró que desde el centro les han comunicado que éste solicitó dos clases para estos niños "pero la Administración planificó las dos líneas en una", entonces, remarcó que la idea es "llevar a los niños al centro cada mañana pero sin entrar en el aula" hasta que se abra la segunda unidad.

"ESTÁN DENTRO DE LA NORMA"

Por su parte, la delegada de Educación y Deporte de la Junta en Huelva, Estela Villalba, se pronunció este martes sobre el asunto y aseguró que la ratio por clase, en este caso de 27 alumnos, de primero de Primaria en el citado centro, "está dentro de la normativa", aunque incidió en que "los números no son definitivos" y que se analizarán de nuevo en este mes de septiembre.

"Les dije que el aumento de cupo --refiriéndose al aumento de un profesor-- se vería en septiembre, de hecho se verá en este mes, pero todavía no podemos ver cuántos cupos nos van a quedar hasta que no se cierre la escolarización en Secundaria y no veamos cuántos profesores vamos a necesitar y cuántos podremos destinar a Primaria", subrayó Villalba, quien dejó claro que, "una vez analizados los números, volverán a los colegios que estén más apretados".

En este sentido, insistió en que desde la Consejería saben que la ratio son 25, que se permite hasta 28 y que 27 es un número apretado, pero ahora mismo "en ese centro de Paterna están conforme a la ley", por tanto, remarcó que "se verá cuando sepamos qué cupo tenemos porque respecto al dinero que se destina a Capítulo 1, que es el del pago a los profesores, no nos podemos pasar bajo ningún concepto".

Esta situación, según precisó, "no solo se da en Paterna, hay más unidades de la provincia que están apretados, y nos encantaría echar una mano porque somos conscientes de la situación", a lo que añadió que entiende que "las madres estén nerviosas pero tienen que esperar porque, aunque somos sensibles a sus circunstancias, no son especialmente gravosas. En la Delegación tenemos que ver la provincia de manera global y repartir lo que tenemos conforme lo vayamos viendo", concluyó la delegada.