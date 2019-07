2 de julio de 2019

El periodista Alfredo Relaño afirma que el deporte y la política son "como el agua y el aceite"

LA RÁBIDA (HUELVA), 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

El periodista deportivo Alfredo Relaño, ex director del diario As, ha defendido este martes en los cursos de verano de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) que el deporte y la política son "como el agua y el aceite" y no deben ir de la mano y ha destacado que el lector de prensa deportivo "no quiere que se aproveche el deporte para introducir cualquier mensaje".

Relaño se ha pronunciado de este modo en una conferencia en el marco del seminario 'Periodismo, deporte y técnica, un siglo largo de unión' que dirige esta semana en la sede de la UNIA en La Rábida, donde ha repasado la relación entre el periodismo deportivo y la prensa desde finales del siglo XIX hasta la actualidad, pasando por el periodo franquista o la transición.

"El periodismo deportivo tiene que presentar un verdadero cariño por el deporte", ha defendido en primer lugar subrayando la relación histórica entre prensa y deporte, al punto que torneos del máximo prestigio como la 'FA Cup' o competiciones como el 'Tour de Francia' fueron creados por medios de comunicación.

Relaño ha destacado la incidencia en la prensa deportiva de la progresiva profesionalización de los jugadores en deportes como el fútbol y ha hecho especial hincapié en la importancia de la expansión radiofónica que permitió que "el fútbol saliera fuera de los estadios".

Durante la dictadura franquista, el exdirector de As ha señalado que existía mucho interés en "controlar" el periodismo deportivo por su influencia social en temas como el nacionalismo y ha explicado que no sería hasta la denominada 'Ley Fraga' cuando el periodismo se libere, en cierta medida, de las prohibiciones impuestas por el régimen.

Relaño también se ha referido en su intervención a su decisión de suprimir las imágenes de chicas con que As solía ilustrar la contraportada de su edición impresa. "Tenía un valor de tradición, puesto que nuestro público es especialmente masculino. Pero viendo lo que está pasando, caímos en que estábamos contribuyendo a cosechar la mala educación sexual", ha expuesto antes de explicar que decidió cambiarlas "cuando vi que no era una

costumbre inofensiva".